Ultima truffa: dovresti immediatamente opporre la tua opposizione per iscritto a questo messaggio

L’obiettivo è spingerle a pagare in fretta presunti abbonamenti annuali, agitando lo spettro di solleciti, recupero crediti o segnalazioni. Il consiglio è chiaro: non farsi prendere dal panico, contestare per iscritto e conservare ogni prova.

Il meccanismo segnalato dalla Verbraucherzentrale è semplice. Ed è proprio questo a renderlo pericoloso. Arrivano fatture o solleciti di pagamento da diverse centinaia di euro, legati a un presunto abbonamento annuale. Chi li riceve trova importi, scadenze, avvisi dal tono formale. E può essere tentato di pagare subito, solo per togliersi il problema.

Dalle segnalazioni raccolte dall’associazione, però, molti utenti dicono di non aver mai firmato alcun contratto e di non essersi iscritti consapevolmente a un servizio a pagamento. È il punto chiave: la richiesta viene presentata come se esistesse già un rapporto commerciale valido, ma il destinatario sostiene di non aver ordinato nulla. La linea della Verbraucherzentrale è netta: “Se non avete concluso un contratto a pagamento, non pagate in modo affrettato”.

Astrolonova, Fitnovaness e Bongochat: i nomi usati nella truffa

Nei documenti arrivati agli sportelli dei consumatori compaiono tre nomi: Astrolonova, Fitnovaness e Bongochat. Sembrano servizi diversi tra loro: oroscopi, fitness, chat basate su intelligenza artificiale. Una differenza che, almeno in apparenza, può rendere la richiesta più credibile agli occhi di chi la riceve.

Una fattura sospetta viene esaminata e contestata per iscritto, come consigliato contro le truffe degli abbonamenti fantasma.

Secondo quanto riferisce la Verbraucherzentrale, dietro questi marchi ci sarebbe però la stessa società: Margot Brands Limited, con sede a Hong Kong. Questo elemento, da solo, non dimostra l’illecito. Ma aiuta a capire lo schema denunciato dai consumatori: richieste simili, toni insistenti, nomi diversi. La pressione, invece, resta la stessa.

Il rischio è che chi trova una comunicazione del genere nella posta non ricordi ogni registrazione fatta online e finisca per sentirsi in difetto. Può capitare: un clic su una pagina, un modulo iniziato e poi abbandonato, una prova gratuita dimenticata. Ma l’associazione lo ribadisce: se manca un consenso chiaro a un contratto a pagamento, la richiesta va respinta.

Recupero crediti e segnalazioni: così scatta la pressione

La parte più delicata riguarda il tono delle comunicazioni. In diversi casi, spiega la Verbraucherzentrale, lettere ed e-mail parlano di recupero crediti, costi aggiuntivi e possibili conseguenze sul profilo finanziario del destinatario. In Germania viene citata anche la Schufa, la principale banca dati privata usata per valutare l’affidabilità creditizia.

Sono parole che fanno effetto. Chi teme una segnalazione o altre spese può decidere di pagare senza controllare, soprattutto se la cifra è abbastanza alta da preoccupare, ma non così alta da spingere subito a chiamare un avvocato. È qui che, secondo i consumatori, il meccanismo punta sull’urgenza: mettere fretta, far credere che il tempo sia scaduto.

Il consiglio, invece, è fermarsi e verificare. C’è davvero una registrazione? È stato accettato un prezzo in modo chiaro? Sono arrivati documenti contrattuali? Se la risposta è no, quella richiesta non va trattata come una bolletta dimenticata. Va contestata per iscritto, evitando telefonate improvvisate e frasi poco chiare che potrebbero essere interpretate male.

Contestare per iscritto e conservare le prove: cosa fare subito

La raccomandazione della Verbraucherzentrale è precisa: bisogna rispondere per iscritto alla società, dichiarando di non aver concluso alcun contratto a pagamento. Non serve scrivere pagine. Basta una frase chiara: non riconosco la richiesta, non ho sottoscritto l’abbonamento, chiedo l’annullamento della fattura. Meglio evitare spiegazioni lunghe, che rischiano solo di creare confusione.

Conta anche il modo in cui si invia la contestazione. L’associazione suggerisce una forma tracciabile, come una raccomandata o una e-mail con conferma di lettura. Può essere utile mettere in copia nascosta un proprio indirizzo o una persona di fiducia, così da avere prova della data e del contenuto dell’invio. Sono cautele semplici, ma possono fare la differenza se la storia va avanti.

Bisogna conservare tutto: fattura, sollecito, buste, e-mail, screenshot, eventuali pagine web legate al servizio e ogni risposta ricevuta. Se arrivano nuove minacce, non vanno cancellate. Secondo gli sportelli dei consumatori, più la documentazione è completa, più diventa semplice respingere la richiesta anche in un secondo momento, davanti a un’autorità o a un giudice.

Il punto resta questo: non pagare solo per paura. Di fronte a false fatture o a un presunto abbonamento fantasma, la risposta più sicura è scrivere, contestare e tenere traccia di tutto. Subito, ma senza panico.