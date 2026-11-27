Mancano ormai poche ore al Black Friday e, mentre gli sconti più importanti riguardano smartphone, televisori ed elettrodomestici, ci sono occasioni interessanti anche per chi vuole spendere pochissimo. Su Amazon si trovano diversi accessori tecnologici a meno di 15 euro: caricabatterie rapidi, supporti per smartphone, auricolari e piccoli prodotti utili nella vita di tutti i giorni.

Sono acquisti che possono sembrare secondari, ma che spesso si rivelano particolarmente comodi, soprattutto quando si riesce a portare a casa un prodotto di un marchio conosciuto senza superare la soglia dei 15 euro.

Ecco alcune offerte da tenere d’occhio prima della fine delle promozioni.

Cosa vale la pena comprare a meno di 15 euro

Tra le occasioni più interessanti c’è il caricabatterie Belkin BoostCharge USB-C da 45W, proposto a 12,99 euro rispetto al prezzo precedente di 29,99 euro. È un accessorio utile per chi cerca un alimentatore compatto da utilizzare a casa, in ufficio oppure da portare in viaggio. La potenza di 45W permette di ricaricare rapidamente diversi smartphone e dispositivi compatibili.

A questo prezzo rappresenta una soluzione interessante anche come secondo caricabatterie da lasciare in borsa o sulla scrivania. Chi utilizza spesso lo smartphone in automobile potrebbe approfittare dell’offerta sul supporto magnetico UGREEN con aggancio e rotazione a 360 gradi.

Il prezzo segnalato è di 9,91 euro, contro i precedenti 15,99 euro. Il sistema magnetico permette di mantenere il telefono in posizione durante gli spostamenti, rendendo più comodo consultare il navigatore.

Prima dell’acquisto è importante verificare la compatibilità con il proprio smartphone e con l’eventuale custodia magnetica.

Un’altra proposta da considerare è il caricatore UGREEN Zapix USB-C da 30W, disponibile a 9,49 euro. È una soluzione compatta per chi desidera sostituire un vecchio alimentatore oppure avere un caricatore aggiuntivo. Supporta la ricarica rapida dei dispositivi compatibili ed è indicato per diversi smartphone e tablet.

Il prezzo sotto i 10 euro lo rende uno degli acquisti più interessanti della selezione, soprattutto per chi cerca un accessorio da utilizzare quotidianamente.

Altre idee economiche

Anche Samsung compare tra le offerte più convenienti. Il caricabatterie Fast Charging da 15W, con porta USB-C e cavo incluso, è segnalato a 8,54 euro. Non è il modello più potente sul mercato, ma può essere una buona alternativa per chi possiede uno smartphone compatibile e desidera un alimentatore aggiuntivo.

È particolarmente interessante per chi vuole spendere meno di 10 euro senza orientarsi necessariamente verso un prodotto generico. Per chi non ama le cuffie wireless o preferisce non preoccuparsi della batteria, gli auricolari Celly con filo e connettore USB-C sono un’alternativa economica.

Il prezzo promozionale segnalato parte da circa 10 euro. Sono dotati di microfono integrato, tasto per rispondere alle chiamate e comandi per regolare il volume. Possono essere utili per ascoltare musica, seguire video e partecipare alle telefonate senza dover ricaricare continuamente un paio di auricolari Bluetooth.

Tra gli acquisti da non sottovalutare ci sono anche le batterie. Telecomandi, mouse wireless, tastiere, giocattoli e piccoli dispositivi domestici continuano a richiedere pile, quindi approfittare delle offerte può essere una buona idea.

Durante il Black Friday sono state segnalate, tra le altre, confezioni Amazon Basics da 20 batterie AA a circa 6 euro e da 20 batterie AAA a circa 5,50 euro. Per chi utilizza molti dispositivi, sono acquisti pratici che permettono di fare una piccola scorta senza spendere troppo.

Queste proposte dimostrano che non è necessario spendere centinaia di euro per approfittare del Black Friday. Anche con un budget di 10-15 euro si possono trovare accessori utili, soprattutto se si scelgono prodotti che rispondono a un’esigenza concreta.

Il consiglio è comunque quello di controllare il prezzo aggiornato prima di concludere l’acquisto: le promozioni possono cambiare rapidamente e alcuni prodotti potrebbero terminare prima della fine della campagna.

Meglio inoltre confrontare il prezzo attuale con lo storico, senza lasciarsi convincere esclusivamente dalla percentuale di sconto indicata. Un vero affare è quello che permette di acquistare qualcosa di utile a un prezzo effettivamente conveniente.