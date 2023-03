Il problema dei caricatori multiporta standard è che, quando collegate più dispositivi, la potenza viene divisa tra i vari gingilli, raddoppiando o triplicando così i tempi complessivi di ricarica. Ma con Ugreen Nexode 200W il problema neppure si pone: è talmente potente che ricarica Mac, iPhone e iPad sempre al massimo della potenza. E costa solo 144€ grazie ad un Coupon.

Ordine sulla Scrivania (e Potenza)

Se sei alla ricerca di un caricatore potente e versatile per alimentare tutti i tuoi dispositivi, il caricatore USB-C Ugreen Nexode 200W potrebbe essere la soluzione che fa per te. Si tratta di un alimentatore dotato di 4 porte USB-C e 2 porte USB-A, che supporta la tecnologia GaN II per una ricarica rapida e sicura. Vediamo insieme le sue caratteristiche e i suoi vantaggi.

Il caricatore USB-C Ugreen Nexode 200W è uno dei primi alimentatori a utilizzare i chip GaN II, una nuova generazione di materiali semiconduttori che permettono di ridurre le dimensioni, il peso e il calore del dispositivo, aumentando al tempo stesso l’efficienza e la potenza. Grazie a questi chip, il caricatore Ugreen Nexode 200W può erogare una potenza massima di 100W su ciascuna delle due porte USB-C principali (C1 e C2) e una potenza totale di 200W su tutte le sei porte. Questo significa che puoi ricaricare contemporaneamente un MacBook Pro/Air M2, un iPhone 14, un iPad Pro, un Galaxy S23 S22, un Lenovo o un tablet, senza perdere in velocità o prestazioni.

Il caricatore USB-C Ugreen Nexode 200W supporta anche i principali protocolli di ricarica rapida, come PD 3.0, QC 4.0+, PPS, SCP, FCP, AFC e altri. In questo modo, puoi adattare la tensione e la corrente in base al dispositivo collegato, ottimizzando il tempo di ricarica e proteggendo la batteria da sovraccarichi o surriscaldamenti. Per esempio, puoi ricaricare il tuo iPhone 14 dallo 0% al 50% in soli 30 minuti, o il tuo MacBook Pro/Air M2 dallo 0% al 80% in circa due ore.

Il caricatore USB-C Ugreen Nexode 200W è anche molto pratico e comodo da usare. Ha un design compatto e leggero, con dimensioni di 11 x 8 x 3 cm e un peso di 350 g. Inoltre, ha una spina pieghevole che facilita il trasporto e il collegamento alla presa di corrente. Il caricatore è dotato anche di un cavo USB-C a USB-C da circa 90 cm che puoi usare per collegare il tuo laptop o altri dispositivi. Infine, il caricatore ha un sistema di protezione intelligente che previene cortocircuiti, sovratensioni, sovracorrenti e altri problemi.

Acquistalo ora

Il caricatore USB-C Ugreen Nexode 200W è un alimentatore potente e versatile che ti permette di ricaricare fino a sei dispositivi contemporaneamente con una velocità e una sicurezza elevate.

Puoi acquistarlo a prezzo scontato su Amazon: solo 144€ grazie ad un Coupon. Ma ricordati di spuntare la voce Applica coupon 15% prima di mettere il prodotto nel carrello.

