TV Samsung, in arrivo per tutti un regalo gratuito: è la svolta

L’obiettivo è chiaro: spostare Reels, Stories e video dei creator dal telefono al televisore di casa, provando a conquistare una fetta più larga del tempo che gli utenti passano davanti alla TV connessa. La novità, anticipata da Forbes sulla base di un aggiornamento pubblicato dalla piattaforma, conferma la strada scelta da Meta: trasformare un’app nata per lo smartphone in un’esperienza da salotto, da guardare anche insieme ad amici e familiari.

Con l’arrivo sulle Smart TV Samsung — dai modelli 2020 o più recenti, secondo quanto comunicato — Instagram for TV entra in una parte importante delle case americane. L’app, lanciata alla fine del 2025, era già disponibile su Amazon Fire TV e Google TV. Il passaggio a Samsung allarga quindi il pubblico potenziale, in un mercato dove il televisore resta ancora il punto forte dell’intrattenimento domestico.

Per Instagram, però, non è solo una questione di dispositivi compatibili. L’app è nata per lo scorrimento rapido sul telefono, tra feed e Reels visti spesso da soli, in viaggio o sul divano. Portarla sulla TV vuol dire cambiare abitudine: i contenuti si guardano da più lontano, su uno schermo grande, spesso con altre persone accanto. Nel post citato da Forbes, la società parla infatti di Instagram for TV come di un’esperienza “collettiva”, pensata per portare in salotto ciò che ogni giorno passa dall’app mobile.

Reels, Stories e canali tematici: Instagram prova a cambiare schermo

La funzione più immediata è la possibilità di mandare i Reels dal telefono alla TV, già disponibile su Google TV e Fire TV. L’utente sceglie il video dallo smartphone e lo invia allo schermo, con un gesto ormai familiare per chi usa app video. Si seleziona un contenuto, lo si mostra agli altri, lo si commenta al momento. Una scena da salotto, più che da feed personale.

Uno smartphone invia video verticali alla smart TV, simbolo del passaggio dei Reels dal mobile al grande schermo.

Non ci sono solo i Reels. Con Instagram for TV si possono vedere anche le Stories di creator, amici e familiari, portando sul televisore un formato nato per essere rapido, verticale e molto mobile. La piattaforma ha inoltre spiegato di lavorare a uno spazio dedicato ai video orizzontali. È un passaggio importante: sul grande schermo il verticale può sembrare meno naturale, mentre l’orizzontale richiama di più la televisione tradizionale e lo streaming.

C’è poi la scelta dei canali tematici. Instagram ha citato categorie come sport, comedy e creator, pensate per aiutare l’utente a scoprire contenuti senza dover cercare ogni volta un video specifico. Non è la vecchia TV lineare, ma non è nemmeno il feed puro dello smartphone. È una via di mezzo, più adatta a chi si siede davanti allo schermo e vuole semplicemente scegliere cosa guardare.

Creator tra mobile e salotto: la prova di video lunghi, episodi e live

Il nodo più delicato riguarda i creator, cioè il cuore dell’ecosistema Instagram. La società ha chiarito di non voler chiedere loro di produrre “contenuti televisivi” in senso classico. L’idea, piuttosto, è offrire nuovi spazi a ciò che già realizzano. “Il nostro focus non è chiedere ai creator di fare contenuti da TV”, ha spiegato Instagram nel post citato, aggiungendo che l’obiettivo è capire insieme a loro quali formati funzionino meglio sul nuovo schermo.

Qui comincia la parte più sperimentale. Instagram indica tra le priorità i video più lunghi, i racconti a episodi e i formati live. Sono contenuti che chiedono un’attenzione diversa rispetto allo scroll veloce. Per un creator abituato a catturare l’utente nei primi secondi, la TV può essere un’occasione, ma anche una prova difficile: chi guarda è più lontano dallo schermo, interagisce meno, forse resta solo se il racconto regge davvero.

La sfida è tutta nel linguaggio. Un tutorial, una clip comica o un contenuto sportivo possono funzionare anche in salotto, ma devono tenere su uno schermo più grande e davanti a più persone. Non basta ingrandire quello che nasce sul telefono. Bisogna capire quando un Reel diventa una visione condivisa e quando, invece, resta un contenuto da guardare con il pollice pronto sul display.

YouTube, TikTok e Disney+: la battaglia per il tempo davanti alla TV

L’espansione di Instagram for TV arriva in un mercato già pieno. Il rivale più forte resta YouTube, che secondo i dati Nielsen citati da Forbes continua a guidare il tempo di visione sulla televisione negli Stati Uniti, superando anche gruppi media come Disney, Netflix e Paramount. A maggio 2026, la piattaforma di Google risultava ancora dominante tra social video e distribuzione dei contenuti sul grande schermo.

Anche TikTok si sta muovendo, pur restando un’app usata soprattutto da mobile. La società permette già di trasmettere i video sulla TV e, secondo Reuters, sta lavorando con Disney per portare una selezione curata di contenuti TikTok anche su Disney+. Il messaggio è chiaro: le piattaforme social non si contendono più soltanto i minuti passati sullo smartphone. Ora puntano anche all’attenzione della casa, del salotto, della serata.

Nel quadro entra anche Amazon, anche se Nielsen non separa in modo netto il peso di Twitch nei dati complessivi. Prime Video vale circa il 4% della visione televisiva, includendo anche l’universo legato allo streaming live. Per Instagram, quindi, l’arrivo sulle Smart TV Samsung non è un semplice aggiornamento tecnico. È un passo dentro una partita più grande, dove il confine tra social network, streaming e televisione diventa sempre meno netto.