TV, meglio sul mobile basso o a parete? I tecnici sono stati chiari e c'è un verdetto finale

Il centro dello schermo deve cadere all’altezza degli occhi di chi è seduto, e quell’altezza per la maggior parte delle persone sta tra i 90 e i 110 cm da terra (Philips, guida al posizionamento TV). Tutto il resto — parete, mobile, staffa, piantana — è secondario rispetto a questo allineamento. Il supporto giusto è quello che porta il centro dello schermo a quella quota, qualunque esso sia.

Da qui si capisce perché il mobile basso vince spesso senza nemmeno combattere. Con una base di 50-60 cm e un televisore appoggiato sopra, il centro finisce intorno ai 100-106 cm: praticamente l’altezza degli occhi sul divano standard. Nessun calcolo, nessun trapano. È la soluzione che sbaglia di meno proprio perché non lascia margine all’errore più diffuso.

L’errore da non fare su dove posizionare la TV

L’errore è montare a parete troppo in alto. Le guide tecniche citano spesso un’altezza di montaggio di 120-140 cm al centro, valore corretto solo per schermi molto grandi o sedute alte; applicato a un divano normale, costringe a tenere il collo inclinato all’insù. La regola pratica che usano gli installatori è un’altra: un terzo dello schermo sopra la linea degli occhi, due terzi sotto, con il bordo superiore non più di 15 cm sopra gli occhi. Appendere “perché fa scena” è il modo più comune di rovinare sia la postura sia la visione.

La parete però recupera tutto se si usa la staffa giusta. Un supporto inclinabile (10-15° verso il basso) o, meglio, un braccio articolato permette di posizionare il centro all’altezza corretta e poi correggere l’angolo, eliminare i riflessi orientando lo schermo lontano dalle finestre, e liberare il pavimento. Sul piano del design è imbattibile: niente mobile ingombrante, cavi a scomparsa nella parete.

C’è un dettaglio che pochi considerano, ed è l’audio. Molti televisori sottili hanno altoparlanti rivolti verso il basso o all’indietro: appesi nel vuoto perdono la superficie del mobile che riflette il suono verso chi ascolta. Su un mobile il suono resta più pieno; a parete quasi sempre serve aggiungere una soundbar. Non è un dettaglio da poco se si rinuncia al ripiano.

Un caso a parte è la camera da letto, dove si guarda da sdraiati: lì l’altezza consigliata sale a 120-150 cm, perché l’angolo di visione cambia con la posizione del corpo. La regola dell’altezza-occhi vale per chi sta seduto, non per chi è semi-disteso. Il verdetto: a parità di altezza degli occhi, la staffa inclinabile o articolata a parete batte il mobile basso su visione, postura e design, e pareggia solo perdendo sull’audio. Il mobile resta la scelta più sicura per chi non vuole misurare nulla. Resta da capire quanti, prima di forare il muro, si siedono davvero sul divano col metro in mano.