TV Hisense 4K da 43 pollici: il massimo della qualità a 299€

La Smart TV QLED 4K Hisense da 43 Pollici offre un’esperienza visiva superiore con immagini nitide e contenuti personalizzati grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per ripristinare digitalmente i programmi preferiti. Supporta le tecnologie Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, garantendo una qualità audiovisiva straordinaria.

Dotata di luci LED dirette a gamma completa, questa TV assicura colori vivaci, neri profondi e un controllo preciso della luminosità e del contrasto su tutto il pannello posteriore. La tecnologia Quantum Dot Color rende i colori ancora più realistici, mentre la risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz garantiscono immagini fluide durante ogni sessione di visione.

Il potente processore quad-core ottimizza le prestazioni e il sistema operativo VIDAA SMART arricchisce l’esperienza TV suggerendo contenuti basati sulla tua cronologia di visualizzazione. La funzione di ricerca universale facilita la scoperta di contenuti multimediali su diverse app contemporaneamente. Inoltre, la TV è controllabile con la voce, offrendo praticità quando il telecomando non è a portata di mano.

Questa TV Hisense rappresenta un’opzione eccellente per chi cerca una TV che non solo offra una qualità visiva e audio impeccabile, ma che sia anche facile da usare e ricca di funzionalità intelligenti per migliorare l’esperienza di intrattenimento domestico.

Su Amazon, oggi, la smart TV Hisense viene maxi scontata del 33% e venduta al costo totale e finale di soli 299€.