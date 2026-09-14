TV gigante e 4K in maxi sconto da Lidl: trasforma completamente il tuo salotto

È un TV 4K da 43 pollici pensato per chi vuole uno schermo moderno, ma senza spendere troppo. L’offerta, segnalata dal portale tedesco Giga, riguarda un modello con Google TV, supporto ai principali formati HDR e una dotazione che lo rende adatto soprattutto a salotti piccoli, camere da letto e seconde case.

Il numero che attira subito l’attenzione è uno: 189 euro. Tanto costa il TCL 43P61K nella promozione Lidl, a fronte di un prezzo di listino indicato a 399 euro. Il risparmio dichiarato è del 52%, una percentuale pesante in una fascia, quella dei TV 4K economici, dove spesso bisogna accettare qualche rinuncia su sistema smart, porte o compatibilità video.

Prima di mettere il televisore nel carrello, però, c’è un dettaglio da considerare. Essendo un prodotto spedito con corriere, Lidl applica 24,95 euro di consegna. Il conto finale sale quindi a 213,95 euro. Resta una cifra interessante, ma non è esattamente quella scritta in grande nella promozione. E per chi ha un budget stretto, quei 25 euro possono fare la differenza.

Al momento, stando alla scheda promozionale, il televisore sarà disponibile solo online e non nei negozi Lidl. Non è una sorpresa: per prodotti ingombranti come i televisori da 43 pollici, la catena sceglie spesso la vendita via web con spedizione diretta a casa.

Scheda tecnica TCL 43P61K: 4K, Google TV e HDR in un formato compatto

Il TCL 43P61K ha un pannello da 43 pollici, circa 108 centimetri, con risoluzione 4K Ultra HD. È una misura ancora gestibile, ma abbastanza grande per film, serie e sport se la distanza di visione non è eccessiva. In una camera, in uno studio o in un soggiorno piccolo può essere più sensato di un 55 pollici, spesso troppo impegnativo negli spazi ridotti.

Un TV compatto in un salotto domestico, ideale per raccontare un 43 pollici 4K economico in promozione online.

La parte smart passa da Google TV, con accesso alle principali app di streaming: Netflix, YouTube, Prime Video e gli altri servizi disponibili nello store. Non è un dettaglio secondario. Nei televisori economici, il sistema operativo può cambiare molto l’esperienza d’uso: menu più o meno rapidi, app presenti o assenti, aggiornamenti più o meno frequenti.

Per l’immagine, il modello supporta Dolby Vision e HDR10+, due standard pensati per migliorare contrasto e luminosità nei contenuti compatibili. Va detto: da un televisore di questa fascia non ci si può aspettare la resa di un pannello premium, soprattutto su picchi di luce e profondità del nero. La presenza di questi formati, però, rende il TCL 43P61K più completo di molti altri modelli entry level.

C’è anche il triple tuner, utile per vedere i canali televisivi tradizionali senza decoder esterni. Una caratteristica che può sembrare scontata, ma resta pratica per chi alterna streaming e TV in chiaro.

Gaming e connettività: HDMI 2.1 e VRR, ma il pannello resta a 60 Hz

Sul fronte gaming, il TCL 43P61K ha una dotazione interessante per il prezzo. È presente una porta HDMI 2.1 e c’è il supporto al VRR, la frequenza di aggiornamento variabile che aiuta a ridurre scatti e tearing con le console compatibili. Per chi gioca con PlayStation 5, Xbox Series X|S o anche con una console meno recente, non è poco su un televisore sotto i 250 euro.

Il limite, però, è chiaro: il pannello è a 60 Hz. Quindi non è il modello giusto per chi cerca il gaming competitivo a 120 Hz o vuole usare al massimo tutte le funzioni grafiche delle console più recenti. Per partite ogni tanto, giochi sportivi, avventure single player e uso familiare, invece, il mix tra 4K, HDMI 2.1 e VRR può bastare.

La connettività comprende anche USB 3.0, una porta LAN per collegarsi a Internet via cavo e un’uscita audio digitale ottica. Sono dettagli concreti: servono per collegare una soundbar, leggere file da una chiavetta o evitare i capricci del Wi-Fi in una stanza lontana dal router.

Il profilo del TCL 43P61K da Lidl è piuttosto chiaro. Può andare bene a chi cerca un secondo televisore, un modello per la camera dei ragazzi, una stanza degli ospiti o una casa al mare. A 189 euro, più spedizione, mette insieme una combinazione non così comune: formato compatto, risoluzione 4K, Google TV e supporto ai formati HDR più diffusi.

Secondo le valutazioni riportate sullo shop Lidl, il televisore ha ottenuto 4,6 stelle su 5 dagli acquirenti. Nei commenti viene apprezzato soprattutto il rapporto tra prezzo e dotazione. Qualcuno, però, segnala una prima configurazione non proprio immediata, soprattutto per menu e ordinamento dei canali. In sostanza: serve un po’ di pazienza il primo giorno.

Non è il televisore per chi pretende prestazioni da home cinema, neri profondi o gaming ad alto refresh. Ma per chi vuole spendere poco e portare a casa un TV 4K compatto con app aggiornate, telecomando smart e una dotazione completa, l’offerta Lidl resta da tenere d’occhio dal 24 agosto. Soprattutto se lo spazio è poco. E anche il budget.