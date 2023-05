TUTTO ROSA: iMac da 24" in OFFERTA SPECIALE su Amazon PER POCO TEMPO!

Se sei alla ricerca di un computer potente, dal design elegante e con prestazioni all’avanguardia, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta speciale su Amazon per l’iMac da 24 pollici Apple. Questo straordinario dispositivo, dotato del potente Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8-core, è disponibile a soli 1.630,99€ con uno sconto del 10%. Si tratta di un’opportunità unica per acquistare un prodotto di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza informatica con l’Apple 2021 iMac.

Questo rappresenta un risparmio significativo sul prezzo originale e ti consente di accedere a una tecnologia all’avanguardia a un prezzo conveniente. Approfitta subito di questa offerta e aggiorna il tuo setup informatico con l’Apple 2021 iMac. L’iMac rosa è dotato del potente Chip Apple M1, che offre prestazioni incredibili e una velocità straordinaria. La CPU 8-core e la GPU 8-core lavorano in perfetta sinergia per offrirti un’esperienza fluida e reattiva, sia che tu stia lavorando su progetti complessi, guardando film o giocando ai tuoi videogiochi preferiti.

Grazie al suo display da 24 pollici con risoluzione Retina, l’Apple 2021 iMac offre immagini nitide e dettagliate, con colori vividi e realistici. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore per adattarsi all’illuminazione ambientale, garantendo un’esperienza visiva ottimale in qualsiasi ambiente.

Questo iMac è dotato di quattro porte USB-C/Thunderbolt, che ti consentono di collegare una vasta gamma di dispositivi esterni, come monitor aggiuntivi, unità di archiviazione e periferiche audio. Inoltre, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 garantiscono una connessione veloce e stabile per tutte le tue esigenze di connettività.

L’Apple 2021 iMac è un vero gioiello tecnologico, che unisce prestazioni elevate, design elegante e una vasta gamma di funzionalità avanzate. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e acquista il tuo Apple 2021 iMac (24″) – Rosa a soli 1.630,99€ con uno sconto del 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.