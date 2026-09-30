Tutti usano il pulsante dell'iPhone nel modo sbagliato

Sull’iPhone c’è un modo più rapido e preciso per regolare il volume, ma molti utenti continuano a ignorare una funzione già presente sullo schermo.
Sull’iPhone c’è un modo più rapido e preciso per regolare il volume, ma molti utenti continuano a ignorare una funzione già presente sullo schermo.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 30 set 2026
Tutti usano il pulsante dell'iPhone nel modo sbagliato

Sull’iPhone c’è un gesto molto semplice che permette di gestire il volume più rapidamente, eppure molti continuano a utilizzare soltanto i pulsanti laterali.

La funzione compare direttamente sullo schermo ed è facile non accorgersi delle sue possibilità touch. Basta conoscere il gesto giusto per ottenere una regolazione del volume più precisa, soprattutto durante video, musica e chiamate. Una piccola scorciatoia di iOS che può cambiare un’abitudine ormai automatica.

Perché i tasti laterali fanno perdere tempo

Il gesto lo conoscono tutti: dito sul bordo dell’iPhone, un clic su volume su o volume giù. Funziona, certo. Ma appena bisogna abbassare in fretta l’audio di un video in treno, o alzare una chiamata mentre si cammina per strada, il limite si nota subito.

I tasti laterali dell’iPhone, secondo quanto riportato da COMPUTER BILD, cambiano il volume a scatti: circa 6% per ogni pressione. Per passare da un estremo all’altro possono servire fino a 16 clic. Non è un malfunzionamento, è semplicemente il modo in cui il sistema è pensato.

Nella pratica, però, può diventare scomodo. Soprattutto quando non si vuole solo “più alto” o “più basso”, ma un livello preciso. Il punto è che molti possessori di iPhone ignorano una funzione già davanti agli occhi: la piccola barra che appare sul display dopo la prima pressione.

La barra del volume touch: il gesto giusto dopo il primo clic

Il trucco è semplice, quasi nascosto in piena vista. Dopo aver premuto una volta il tasto Lauter/Leiser, cioè aumenta o diminuisci volume, sul lato sinistro dello schermo compare una sottile barra del volume. A quel punto non serve continuare a premere.

Volume dell’iPhone regolato direttamente dal Centro di controllo

Volume dell’iPhone regolato direttamente dal Centro di controllo – Melablog.it

Basta toccarla con il dito: la barra si allarga leggermente e può essere trascinata con una gesture verso l’alto o verso il basso. Così si arriva subito al livello desiderato, senza una serie di pressioni fisiche. È comodo quando si guarda un video su YouTube, si ascolta Spotify o si segue una chiamata in vivavoce.

Un gesto solo, più naturale. Chi usa spesso auricolari, casse Bluetooth o contenuti multimediali se ne accorge subito: la regolazione è più precisa, perché il dito scorre sul cursore invece di andare avanti a piccoli salti. Apple non la presenta come una funzione a parte, e forse anche per questo molti non ci fanno caso. Ma è lì, dentro l’interfaccia di iOS.

Centro di controllo e controlli da fare se l’audio resta basso

C’è poi un’altra strada, più conosciuta ma non sempre usata: il Centro di controllo. Sugli iPhone recenti si apre con uno swipe dall’angolo in alto a destra verso il basso. Lì, accanto al controllo della luminosità, compare anche il cursore del volume audio. È una soluzione pratica quando il telefono è appoggiato sul tavolo, oppure quando si preferisce non usare i pulsanti fisici.

Se però l’altoparlante dell’iPhone continua a sembrare troppo basso, il problema potrebbe essere altrove. In base alle indicazioni ricorrenti nelle guide Apple e nei siti specializzati, conviene controllare alcune impostazioni: eventuali limiti audio, modalità silenziosa, equalizzazione, connessioni Bluetooth attive o custodie che coprono in parte le griglie degli speaker.

Sono dettagli piccoli, ma reali. A volte basta scollegare un dispositivo rimasto associato o pulire con cautela la zona dell’altoparlante. Prima di pensare a un guasto, insomma, meglio partire da qui: barra touch del volume, Centro di controllo e impostazioni audio.

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