Tutti usano il pulsante dell'iPhone nel modo sbagliato

Sull’iPhone c’è un gesto molto semplice che permette di gestire il volume più rapidamente, eppure molti continuano a utilizzare soltanto i pulsanti laterali.

La funzione compare direttamente sullo schermo ed è facile non accorgersi delle sue possibilità touch. Basta conoscere il gesto giusto per ottenere una regolazione del volume più precisa, soprattutto durante video, musica e chiamate. Una piccola scorciatoia di iOS che può cambiare un’abitudine ormai automatica.

Perché i tasti laterali fanno perdere tempo

Il gesto lo conoscono tutti: dito sul bordo dell’iPhone, un clic su volume su o volume giù. Funziona, certo. Ma appena bisogna abbassare in fretta l’audio di un video in treno, o alzare una chiamata mentre si cammina per strada, il limite si nota subito.

I tasti laterali dell’iPhone, secondo quanto riportato da COMPUTER BILD, cambiano il volume a scatti: circa 6% per ogni pressione. Per passare da un estremo all’altro possono servire fino a 16 clic. Non è un malfunzionamento, è semplicemente il modo in cui il sistema è pensato.

Nella pratica, però, può diventare scomodo. Soprattutto quando non si vuole solo “più alto” o “più basso”, ma un livello preciso. Il punto è che molti possessori di iPhone ignorano una funzione già davanti agli occhi: la piccola barra che appare sul display dopo la prima pressione.

La barra del volume touch: il gesto giusto dopo il primo clic

Il trucco è semplice, quasi nascosto in piena vista. Dopo aver premuto una volta il tasto Lauter/Leiser, cioè aumenta o diminuisci volume, sul lato sinistro dello schermo compare una sottile barra del volume. A quel punto non serve continuare a premere.

Basta toccarla con il dito: la barra si allarga leggermente e può essere trascinata con una gesture verso l’alto o verso il basso. Così si arriva subito al livello desiderato, senza una serie di pressioni fisiche. È comodo quando si guarda un video su YouTube, si ascolta Spotify o si segue una chiamata in vivavoce.

Un gesto solo, più naturale. Chi usa spesso auricolari, casse Bluetooth o contenuti multimediali se ne accorge subito: la regolazione è più precisa, perché il dito scorre sul cursore invece di andare avanti a piccoli salti. Apple non la presenta come una funzione a parte, e forse anche per questo molti non ci fanno caso. Ma è lì, dentro l’interfaccia di iOS.

Centro di controllo e controlli da fare se l’audio resta basso

C’è poi un’altra strada, più conosciuta ma non sempre usata: il Centro di controllo. Sugli iPhone recenti si apre con uno swipe dall’angolo in alto a destra verso il basso. Lì, accanto al controllo della luminosità, compare anche il cursore del volume audio. È una soluzione pratica quando il telefono è appoggiato sul tavolo, oppure quando si preferisce non usare i pulsanti fisici.

Se però l’altoparlante dell’iPhone continua a sembrare troppo basso, il problema potrebbe essere altrove. In base alle indicazioni ricorrenti nelle guide Apple e nei siti specializzati, conviene controllare alcune impostazioni: eventuali limiti audio, modalità silenziosa, equalizzazione, connessioni Bluetooth attive o custodie che coprono in parte le griglie degli speaker.

Sono dettagli piccoli, ma reali. A volte basta scollegare un dispositivo rimasto associato o pulire con cautela la zona dell’altoparlante. Prima di pensare a un guasto, insomma, meglio partire da qui: barra touch del volume, Centro di controllo e impostazioni audio.