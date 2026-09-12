Tutti stanno guardando all'iPhone pieghevole ma la vera bomba di Apple è questa ed è un affare

Il design, però, non cambia strada: Cupertino sceglie ancora la continuità. Le novità ci sono, ma vanno cercate soprattutto nei materiali e nella batteria dell’Ultra.

La novità che si nota per prima è il ritorno della cassa in ceramica, assente da diversi anni dalla gamma Apple Watch. Sulla Series 12 sarà disponibile in bianco e blu, insieme alla nuova colorazione bronzo scuro. Restano anche nero, oro chiaro e grigio siderale. Per il titanio, invece, Apple conferma le finiture oro e argento. Più asciutta la scelta per Apple Watch Ultra 4, che resta nelle versioni nera e naturale.

Le misure non cambiano: 42 e 46 millimetri per Series 12, 49 millimetri per Ultra 4. Anche il display resta sui valori già conosciuti, fino a 2000 nit sulla Series 12 e 3000 nit sull’Ultra. Arriva però uno strato protettivo aggiornato, il Ceramic Shield 2. Nessuna rivoluzione, insomma. Solo interventi mirati, come spesso accade quando Apple considera un prodotto ormai maturo.

Sensori riprogettati: battito ogni cinque secondi, HRV e valutazione giornaliera

Il vero cambiamento, secondo Apple, è dentro l’orologio. Il nuovo sistema per il controllo della salute ridisegna LED ed elettrodi per raccogliere dati più precisi, soprattutto sulla frequenza cardiaca. Il battito viene ora rilevato ogni cinque secondi e può essere mostrato in tempo reale anche fuori dagli allenamenti, funzione che prima era legata soprattutto alle attività sportive.

Due smartwatch a confronto su una scrivania, con sensori e ricarica in evidenza, per parlare di salute, AI e autonomia della nuova generazione.

Entra poi con più peso la variabilità della frequenza cardiaca, o HRV, cioè l’intervallo tra un battito e l’altro. Il dato finirà nell’app Vitals e contribuirà a una nuova valutazione giornaliera, che mette insieme sonno, attività fisica e parametri vitali. L’orologio potrà indicare stati come “Recupera”, “Risparmia energia”, “Pronto” o “Inizia”, aggiornandoli durante la giornata in base a ciò che l’utente fa.

Nell’app Salute arrivano anche una sezione dedicata alla longevità, il parametro Età di Salute e un test del VO2 max da svolgere con la fotocamera dell’iPhone, con guida sullo schermo e caricamento automatico dei risultati. Negli Stati Uniti, ha spiegato Apple, sarà possibile aggiungere anche analisi del sangue fatte in strutture esterne. La funzione, al momento, non è prevista in Germania. Resta da capire come sarà gestita negli altri Paesi europei.

Apple Intelligence sull’orologio: cosa arriva e cosa resta in sospeso nell’Unione Europea

A spingere le nuove funzioni c’è il chip S11, che Apple presenta come il processore più potente mai montato su un Apple Watch. Serve soprattutto per le novità legate ad Apple Intelligence, anche se non tutto sarà disponibile subito nell’Unione Europea. L’azienda richiama le regole ancora in evoluzione sulle funzioni avanzate di Siri e sull’intelligenza artificiale. Tra le novità annunciate c’è Audio Intelligence, pensata per riconoscere suoni come campanelli, sirene o il pianto di un bambino.

Una funzione utile anche per chi ha problemi di udito. Arriva poi il riconoscimento musicale con Shazam, con il titolo del brano mostrato direttamente nello Smart Stack. Più incerta, almeno in Europa, la disponibilità di strumenti come Live Rewind, che permette di tornare indietro di 15 secondi nei contenuti salvati in background, e Siri Recap, che può creare trascrizioni e brevi riassunti dopo una registrazione avviata dal Centro di Controllo.

Con watchOS 27, presentato a giugno e in uscita il 14 settembre 2026, molte novità arriveranno anche sui modelli precedenti, da Apple Watch Series 9 e Ultra 2 in poi. Tra queste ci sono la nuova app Siri, la correzione dei messaggi con supporto AI, l’estensione di Workout Buddy e un registro del ciclo più completo, con informazioni su perimenopausa e menopausa.

Prezzi, preordini e autonomia: le differenze tra Series 12 e Ultra 4

Sul fronte batteria, lo stacco più netto riguarda Apple Watch Ultra 4. Apple dichiara fino a due giorni di autonomia, circa 45 ore con monitoraggio dell’attività fisica e fino a 84 ore in modalità risparmio energetico. La Series 12 resta invece sulle 24 ore dichiarate, anche se con una gestione più efficiente durante gli allenamenti lunghi. I preordini sono già aperti dal giorno della presentazione. La vendita partirà il 18 settembre 2026.

Il prezzo di ingresso della Apple Watch Series 12 GPS da 42 millimetri è fissato a 449 euro. Per Apple Watch Ultra 4 si parte da 899 euro. In cima alla gamma resta l’edizione Hermès, con prezzo iniziale di 1699 euro. La linea è chiara: Series 12 parla a chi vuole un orologio più leggero e da tutti i giorni, Ultra 4 a chi cerca più resistenza e più autonomia. Due pubblici vicini, ma non uguali. E Apple, anche stavolta, prova a tenerli entrambi dentro la stessa famiglia.