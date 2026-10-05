Tutti stanno comprando una Powerline per casa e c'è un motivo preciso

Nel 2026, nelle case italiane in cui il Wi-Fi fatica ad arrivare in una stanza lontana dal router, gli adattatori Powerline restano una soluzione pratica: portano la connessione Internet attraverso i normali cavi elettrici dell’abitazione.
Nel 2026, nelle case italiane in cui il Wi-Fi fatica ad arrivare in una stanza lontana dal router, gli adattatori Powerline restano una soluzione pratica: portano la connessione Internet attraverso i normali cavi elettrici dell’abitazione.
Valentina Giungati
Pubblicato il 5 ott 2026
Tutti stanno comprando una Powerline per casa e c'è un motivo preciso

Per chi li usa, il meccanismo è semplice. Si collega un dispositivo vicino al modem, un altro nella stanza da raggiungere, e la rete passa dall’impianto già dentro i muri. Una scelta utile soprattutto in appartamenti con muri spessi, case su più piani o postazioni fisse — smart TV, console, computer — dove serve un collegamento più stabile del segnale wireless.

Alla base dei Powerline ci sono le onde convogliate: gli adattatori trasformano i dati della rete in un segnale che corre sui cavi dell’impianto elettrico. Un principio usato anche in altri sistemi di comunicazione domestica e nella lettura a distanza di alcuni contatori. Gli standard più diffusi sono quelli della famiglia HomePlug, soprattutto HomePlug AV e HomePlug AV2. Nel tempo hanno portato le velocità teoriche da alcune centinaia di megabit fino a valori dichiarati intorno a 1.200 Mbps nei modelli più avanzati.

Attenzione, però: quel numero non è la velocità garantita di navigazione, ma la capacità massima del collegamento tra adattatori in condizioni favorevoli. Nei dispositivi più recenti, HomePlug AV2 può usare anche il cavo di terra, oltre a fase e neutro, e in certi impianti questo aiuta. Ma alla fine conta la casa: quadro elettrico, qualità delle prese, distanza dal contatore, disturbi causati da elettrodomestici e alimentatori.

Installazione in casa: due adattatori, un cavo e pochi passaggi

Un kit Powerline parte quasi sempre da una coppia di adattatori. Il primo, quello principale, si inserisce in una presa vicino al router e si collega al modem con un cavo Ethernet. Il secondo, il satellite, va nella stanza dove si vuole portare la rete. Una volta accesi, si preme il tasto di abbinamento — spesso indicato come Pair, Connect o Link — e i due dispositivi si riconoscono in pochi secondi. Un led fisso conferma che il collegamento è attivo.

Adattatore Powerline bianco in una presa a muro con cavo Ethernet verso un router su un tavolo
Un adattatore Powerline collegato alla presa porta la rete Internet ai dispositivi tramite l’impianto elettrico di casa.

“Di solito non serve configurare nulla”, spiegano nelle guide tecniche produttori come TP-Link, AVM FRITZ! e Mercusys, anche se i passaggi possono cambiare leggermente da modello a modello. C’è però un dettaglio da non sottovalutare: gli adattatori vanno collegati direttamente alla presa a muro, non a ciabatte o multiprese. Filtri e prolunghe possono indebolire il segnale. Meglio anche evitare prese chiuse dietro mobili o in punti poco arieggiati: questi dispositivi lavorano sempre e possono scaldare.

Ethernet, Wi-Fi e Mesh: le soluzioni per le stanze lontane dal router

I Powerline Ethernet sono la scelta più semplice quando bisogna collegare dispositivi fissi. Un computer da scrivania, una smart TV, una console o un decoder possono ricevere la rete via cavo nella stanza di destinazione, senza far passare un lungo Ethernet lungo corridoi e battiscopa. Alcuni modelli hanno una sola porta, altri due o più. Quelli con presa passante permettono anche di non perdere la presa occupata dall’adattatore. I Powerline Wi-Fi, invece, aggiungono un punto di accesso wireless nella stanza raggiunta dalla rete elettrica.

L’adattatore secondario crea una nuova rete, spesso su banda 2,4 GHz e, nei modelli più completi, anche su 5 GHz. Le credenziali sono indicate sull’etichetta oppure si impostano da app o pannello web. Nei prodotti di fascia più alta c’è anche la modalità Mesh. Serve quando router e adattatori dello stesso sistema — per esempio FRITZ!Box con FRITZ!Powerline o kit compatibili OneMesh — condividono nome rete, password e passaggio automatico da un punto all’altro della casa. In questo caso l’uso è simile a quello di una rete unica, senza dover cambiare manualmente Wi-Fi quando ci si sposta da una stanza all’altra.

Prestazioni reali e scelta del kit: cosa guardare prima dell’acquisto

La resa di un Powerline quasi mai coincide con la velocità stampata sulla confezione. Un kit AV600, AV1000 o AV1200 indica un valore teorico del collegamento elettrico. La velocità effettiva, però, dipende da impianto, prese, disturbi e porta di rete disponibile. Un modello con porta Fast Ethernet, per esempio, non può superare i 100 Mbps verso il dispositivo collegato, anche se il collegamento Powerline dichiara 600 Mbps.

Con porte Gigabit Ethernet il margine è più ampio. Prima di comprare conviene guardare poche cose, ma concrete: se serve solo il cavo o anche il Wi-Fi, quante porte Ethernet occorrono, se è utile la presa passante, quale standard wireless è previsto e se il sistema può entrare in una rete Mesh già presente. Nei bilocali moderni può bastare un kit base. In case su più piani o con muri portanti, invece, può servire un modello più robusto, magari con Wi-Fi integrato. La regola pratica è questa: il Powerline conviene quando il router è distante e il Wi-Fi diventa instabile.

Dà il meglio, però, in impianti elettrici ordinati, con prese vicine allo stesso quadro e pochi disturbi. Solo in queste condizioni la rete che passa dai cavi della corrente diventa davvero efficace, semplice e poco invasiva.

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