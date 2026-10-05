Tutti stanno comprando una Powerline per casa e c'è un motivo preciso

Per chi li usa, il meccanismo è semplice. Si collega un dispositivo vicino al modem, un altro nella stanza da raggiungere, e la rete passa dall’impianto già dentro i muri. Una scelta utile soprattutto in appartamenti con muri spessi, case su più piani o postazioni fisse — smart TV, console, computer — dove serve un collegamento più stabile del segnale wireless.

Alla base dei Powerline ci sono le onde convogliate: gli adattatori trasformano i dati della rete in un segnale che corre sui cavi dell’impianto elettrico. Un principio usato anche in altri sistemi di comunicazione domestica e nella lettura a distanza di alcuni contatori. Gli standard più diffusi sono quelli della famiglia HomePlug, soprattutto HomePlug AV e HomePlug AV2. Nel tempo hanno portato le velocità teoriche da alcune centinaia di megabit fino a valori dichiarati intorno a 1.200 Mbps nei modelli più avanzati.

Attenzione, però: quel numero non è la velocità garantita di navigazione, ma la capacità massima del collegamento tra adattatori in condizioni favorevoli. Nei dispositivi più recenti, HomePlug AV2 può usare anche il cavo di terra, oltre a fase e neutro, e in certi impianti questo aiuta. Ma alla fine conta la casa: quadro elettrico, qualità delle prese, distanza dal contatore, disturbi causati da elettrodomestici e alimentatori.

Installazione in casa: due adattatori, un cavo e pochi passaggi

Un kit Powerline parte quasi sempre da una coppia di adattatori. Il primo, quello principale, si inserisce in una presa vicino al router e si collega al modem con un cavo Ethernet. Il secondo, il satellite, va nella stanza dove si vuole portare la rete. Una volta accesi, si preme il tasto di abbinamento — spesso indicato come Pair, Connect o Link — e i due dispositivi si riconoscono in pochi secondi. Un led fisso conferma che il collegamento è attivo.

Un adattatore Powerline collegato alla presa porta la rete Internet ai dispositivi tramite l’impianto elettrico di casa.

“Di solito non serve configurare nulla”, spiegano nelle guide tecniche produttori come TP-Link, AVM FRITZ! e Mercusys, anche se i passaggi possono cambiare leggermente da modello a modello. C’è però un dettaglio da non sottovalutare: gli adattatori vanno collegati direttamente alla presa a muro, non a ciabatte o multiprese. Filtri e prolunghe possono indebolire il segnale. Meglio anche evitare prese chiuse dietro mobili o in punti poco arieggiati: questi dispositivi lavorano sempre e possono scaldare.

Ethernet, Wi-Fi e Mesh: le soluzioni per le stanze lontane dal router

I Powerline Ethernet sono la scelta più semplice quando bisogna collegare dispositivi fissi. Un computer da scrivania, una smart TV, una console o un decoder possono ricevere la rete via cavo nella stanza di destinazione, senza far passare un lungo Ethernet lungo corridoi e battiscopa. Alcuni modelli hanno una sola porta, altri due o più. Quelli con presa passante permettono anche di non perdere la presa occupata dall’adattatore. I Powerline Wi-Fi, invece, aggiungono un punto di accesso wireless nella stanza raggiunta dalla rete elettrica.

L’adattatore secondario crea una nuova rete, spesso su banda 2,4 GHz e, nei modelli più completi, anche su 5 GHz. Le credenziali sono indicate sull’etichetta oppure si impostano da app o pannello web. Nei prodotti di fascia più alta c’è anche la modalità Mesh. Serve quando router e adattatori dello stesso sistema — per esempio FRITZ!Box con FRITZ!Powerline o kit compatibili OneMesh — condividono nome rete, password e passaggio automatico da un punto all’altro della casa. In questo caso l’uso è simile a quello di una rete unica, senza dover cambiare manualmente Wi-Fi quando ci si sposta da una stanza all’altra.

Prestazioni reali e scelta del kit: cosa guardare prima dell’acquisto

La resa di un Powerline quasi mai coincide con la velocità stampata sulla confezione. Un kit AV600, AV1000 o AV1200 indica un valore teorico del collegamento elettrico. La velocità effettiva, però, dipende da impianto, prese, disturbi e porta di rete disponibile. Un modello con porta Fast Ethernet, per esempio, non può superare i 100 Mbps verso il dispositivo collegato, anche se il collegamento Powerline dichiara 600 Mbps.

Con porte Gigabit Ethernet il margine è più ampio. Prima di comprare conviene guardare poche cose, ma concrete: se serve solo il cavo o anche il Wi-Fi, quante porte Ethernet occorrono, se è utile la presa passante, quale standard wireless è previsto e se il sistema può entrare in una rete Mesh già presente. Nei bilocali moderni può bastare un kit base. In case su più piani o con muri portanti, invece, può servire un modello più robusto, magari con Wi-Fi integrato. La regola pratica è questa: il Powerline conviene quando il router è distante e il Wi-Fi diventa instabile.

Dà il meglio, però, in impianti elettrici ordinati, con prese vicine allo stesso quadro e pochi disturbi. Solo in queste condizioni la rete che passa dai cavi della corrente diventa davvero efficace, semplice e poco invasiva.