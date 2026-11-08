Tutti stanno comprando i riscaldatori ceramici: sostituiscono termosifoni e stufe e costano 20 euro

Con il ritorno del freddo, molti cercano soluzioni economiche per scaldare gli ambienti domestici, ma non tutti i piccoli riscaldatori offrono gli stessi vantaggi.

Tra bollette sempre più impegnative e stanze utilizzate soltanto per poche ore, trovare un sistema pratico per affrontare l’inverno diventa una priorità. Alcuni dispositivi compatti promettono calore rapido e costi di acquisto contenuti, attirando l’attenzione di chi vuole evitare di accendere l’intero impianto domestico. Prima di scegliere, però, è importante valutare consumi, caratteristiche e limiti di utilizzo, perché non tutte le alternative garantiscono lo stesso risultato.

Prezzo Black Friday e sconto del 32%: quanto costa rispetto al listino

A farlo finire sotto i riflettori è soprattutto il prezzo. Il Cecotec ReadyWarm 1500 Max Ceramic viene proposto a 25,56 euro, contro un prezzo di listino di 37,50 euro: lo sconto è del 32%, legato alle offerte del Black Friday.

Non è una stufa pensata per prendere il posto dell’intero riscaldamento di casa. Va vista piuttosto come una soluzione d’appoggio: da mettere vicino alla scrivania, in bagno prima della doccia o in una stanza usata solo per poche ore. Il vantaggio è chiaro: si spende poco e si scalda solo il punto in cui serve. Attenzione però, perché nelle offerte online prezzo e disponibilità possono cambiare anche in giornata. Prima di comprare, meglio controllare sempre il totale finale.

Potenza da 1500 W, termostato e 3 modalità: cosa offre per camere, bagni e studio

Il riscaldatore arriva a una potenza massima di 1500 W e usa un elemento in ceramica con ventilazione ad aria forzata, una soluzione comune nei modelli pensati per dare calore in poco tempo. Secondo il produttore, può coprire ambienti fino a circa 15 m². Tradotto: il suo terreno ideale sono una camera da letto, un bagno, uno studio o una piccola postazione di lavoro in casa.

Il termostato regolabile permette di dosare il calore, mentre le 3 modalità di funzionamento aiutano ad adattarlo alla temperatura della stanza. In un ambiente piccolo può bastare anche un livello intermedio per guadagnare qualche grado in pochi minuti. Un dettaglio non da poco per chi lavora da casa e non vuole accendere il riscaldamento centralizzato per una sola stanza.

Il funzionamento viene indicato come silenzioso, quindi adatto anche alla scrivania o alla sera, a patto che il dispositivo resti sempre sotto controllo.

Sicurezza, dimensioni e limiti d’uso: cosa sapere prima dell’acquisto

Le dimensioni spiegano perché questi riscaldatori ceramici da tavolo stanno girando molto tra le offerte del periodo. Il modello Cecotec misura circa 21 x 20 x 17 cm e pesa poco più di 1 kg: si sposta facilmente da una stanza all’altra e può stare su un mobile, su una scrivania ampia o su una superficie stabile.

Sul fronte sicurezza sono previsti lo spegnimento automatico in caso di ribaltamento, la protezione dal surriscaldamento e una griglia frontale che riduce il rischio di contatto accidentale con le parti interne. Restano però alcune cautele. Il dispositivo è pensato solo per uso interno, ha un cavo fisso e va collegato a una presa vicina, senza prolunghe improvvisate e senza sistemazioni precarie.

Non va coperto, non va messo vicino a tende o tessuti e non deve essere considerato un vero sostituto di termosifoni o stufe più potenti. Per chi cerca calore rapido, mirato e con una spesa iniziale bassa, però, i circa 25 euro richiesti oggi lo rendono una delle opzioni più accessibili della categoria.