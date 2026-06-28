Tutti spendono centinaia di euro per la TV nuova, io ho aggiunto questo cavo da 2 euro e vedo qualsiasi cosa

Quando si porta a casa un televisore nuovo, l'idea diffusa è che per ottenere il meglio servano accessori altrettanto costosi. In realtà, su un punto preciso della catena, la spesa elevata non porta alcun vantaggio.
Quando si porta a casa un televisore nuovo, l'idea diffusa è che per ottenere il meglio servano accessori altrettanto costosi. In realtà, su un punto preciso della catena, la spesa elevata non porta alcun vantaggio.
Valentina Giungati
Pubblicato il 28 giu 2026
Tutti spendono centinaia di euro per la TV nuova, io ho aggiunto questo cavo da 2 euro e vedo qualsiasi cosa

L’acquisto di un televisore nuovo, magari un 4K di buone dimensioni, porta spesso con sé una spesa accessoria che in molti danno per scontata: il cavo HDMI premium, proposto al momento dell’acquisto con la promessa di immagini più nitide e colori più brillanti. È una delle voci su cui, nella catena che collega il decoder o la console allo schermo, conviene invece fermarsi a ragionare, perché qui spendere di più non cambia praticamente nulla.

Il motivo affonda nella natura stessa dello standard. L’HDMI è un’interfaccia digitale, non analogica come la vecchia presa SCART o il cavo dell’antenna. Questo comporta una differenza sostanziale: il segnale o arriva integro a destinazione, o non arriva affatto. Non esiste quella perdita graduale di qualità che caratterizzava i collegamenti analogici, dove un cavo migliore poteva effettivamente fare la differenza.

Come risolvere i problemi della TV con il cavo giusto

Con l’HDMI, un cavo economico che rispetti le specifiche trasporta esattamente gli stessi dati di uno costosissimo. È il principio per cui, come si legge spesso tra gli addetti ai lavori, sostenere che un cavo di lusso migliori l’immagine equivale a dire che un cavo di rete più caro renda più belli i video guardati in streaming.

Come risolvere i problemi della TV con il cavo giusto-Melablog.it

Detto questo, “economico” non vuol dire scegliere a caso il primo cavo che capita. Ci sono tre aspetti che meritano attenzione, e nessuno di questi riguarda il prezzo gonfiato. Il primo è la certificazione: cercare sulla confezione la dicitura High Speed, o Ultra High Speed per i contenuti più esigenti, garantisce che il cavo regga la banda necessaria.

Il secondo è la versione: per una smart TV 4K a 60 Hz usata soprattutto per lo streaming, un buon cavo HDMI 2.0 è più che sufficiente, mentre per sfruttare una console di ultima generazione a 120 fotogrammi al secondo serve un cavo HDMI 2.1 certificato, che comunque si trova a una manciata di euro e non a centinaia. Il terzo è la lunghezza: sotto i tre metri non ci sono problemi, mentre oltre i dieci metri il segnale rischia di degradarsi e occorrono cavi attivi o in fibra ottica.

Quello che invece non incide affatto sono i contatti placcati in oro, i rivestimenti appariscenti e le scritte rassicuranti come “4K Premium” stampate a caratteri cubitali. Sono elementi di marketing che alzano il prezzo senza aggiungere un solo pixel di qualità all’immagine. L’unico caso in cui un materiale migliore ha un senso concreto è la durata fisica: un cavo destinato a essere staccato e riattaccato di continuo, per esempio con una videocamera, potrebbe rompersi prima, e lì la robustezza costruttiva giustifica qualche euro in più.

Per il cavo che collega il decoder al televisore e resta fermo per anni dietro al mobile, invece, la spesa minima fa egregiamente il suo lavoro. Una volta capito questo, davanti allo scaffale del negozio o alla pagina del sito diventa molto più facile distinguere ciò che serve davvero da ciò che è solo un sovrapprezzo travestito da garanzia di qualità. E il sospetto che la differenza di prezzo finisca più nel cartoncino della confezione che nei pixel sullo schermo, a quel punto, smette di essere soltanto un sospetto.

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