Tutti spendono centinaia di euro per la TV nuova, io ho aggiunto questo cavo da 2 euro e vedo qualsiasi cosa

L’acquisto di un televisore nuovo, magari un 4K di buone dimensioni, porta spesso con sé una spesa accessoria che in molti danno per scontata: il cavo HDMI premium, proposto al momento dell’acquisto con la promessa di immagini più nitide e colori più brillanti. È una delle voci su cui, nella catena che collega il decoder o la console allo schermo, conviene invece fermarsi a ragionare, perché qui spendere di più non cambia praticamente nulla.

Il motivo affonda nella natura stessa dello standard. L’HDMI è un’interfaccia digitale, non analogica come la vecchia presa SCART o il cavo dell’antenna. Questo comporta una differenza sostanziale: il segnale o arriva integro a destinazione, o non arriva affatto. Non esiste quella perdita graduale di qualità che caratterizzava i collegamenti analogici, dove un cavo migliore poteva effettivamente fare la differenza.

Come risolvere i problemi della TV con il cavo giusto

Con l’HDMI, un cavo economico che rispetti le specifiche trasporta esattamente gli stessi dati di uno costosissimo. È il principio per cui, come si legge spesso tra gli addetti ai lavori, sostenere che un cavo di lusso migliori l’immagine equivale a dire che un cavo di rete più caro renda più belli i video guardati in streaming.

Detto questo, “economico” non vuol dire scegliere a caso il primo cavo che capita. Ci sono tre aspetti che meritano attenzione, e nessuno di questi riguarda il prezzo gonfiato. Il primo è la certificazione: cercare sulla confezione la dicitura High Speed, o Ultra High Speed per i contenuti più esigenti, garantisce che il cavo regga la banda necessaria.

Il secondo è la versione: per una smart TV 4K a 60 Hz usata soprattutto per lo streaming, un buon cavo HDMI 2.0 è più che sufficiente, mentre per sfruttare una console di ultima generazione a 120 fotogrammi al secondo serve un cavo HDMI 2.1 certificato, che comunque si trova a una manciata di euro e non a centinaia. Il terzo è la lunghezza: sotto i tre metri non ci sono problemi, mentre oltre i dieci metri il segnale rischia di degradarsi e occorrono cavi attivi o in fibra ottica.

Quello che invece non incide affatto sono i contatti placcati in oro, i rivestimenti appariscenti e le scritte rassicuranti come “4K Premium” stampate a caratteri cubitali. Sono elementi di marketing che alzano il prezzo senza aggiungere un solo pixel di qualità all’immagine. L’unico caso in cui un materiale migliore ha un senso concreto è la durata fisica: un cavo destinato a essere staccato e riattaccato di continuo, per esempio con una videocamera, potrebbe rompersi prima, e lì la robustezza costruttiva giustifica qualche euro in più.

Per il cavo che collega il decoder al televisore e resta fermo per anni dietro al mobile, invece, la spesa minima fa egregiamente il suo lavoro. Una volta capito questo, davanti allo scaffale del negozio o alla pagina del sito diventa molto più facile distinguere ciò che serve davvero da ciò che è solo un sovrapprezzo travestito da garanzia di qualità. E il sospetto che la differenza di prezzo finisca più nel cartoncino della confezione che nei pixel sullo schermo, a quel punto, smette di essere soltanto un sospetto.