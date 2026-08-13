Tutti sapranno se usi l'Ai per i testi: avranno una filigrana invisibile, il marchio per il copia e incolla è realtà

La società di San Francisco la presenta come una risposta all’AI Act europeo, ma la scelta avrà effetti anche fuori dall’Unione: l’obiettivo è rendere più semplice riconoscere i contenuti prodotti con intelligenza artificiale.

La novità riguarda i contenuti scritti dai modelli Claude lanciati dal 2 agosto 2026 in poi. Secondo Anthropic, questi modelli supportano la marcatura fin dal debutto. La società fondata da Dario e Daniela Amodei ha spiegato di essere al lavoro anche sui modelli precedenti, così da estendere il sistema agli strumenti già usati da aziende, sviluppatori e utenti privati.

Il punto è semplice: il watermark non sarà un segno visibile, né una scritta in fondo al testo. Sarà una marcatura tecnica, nascosta nella struttura del contenuto, pensata per permettere a sistemi compatibili di capire se quel testo è stato generato o modificato con IA generativa. Una traccia discreta, quindi. Ma destinata a contare nella gestione di articoli, documenti, email, riassunti e materiali pubblicati online.

Anthropic ha chiarito che il contrassegno varrà in tutto il mondo, non solo nei Paesi dell’Unione europea. Un passaggio importante, perché i testi creati con strumenti come Claude viaggiano spesso senza confini: possono nascere a San Francisco, essere copiati a Milano, tradotti a Parigi e ripubblicati in pochi minuti su un blog o in una newsletter.

AI Act, articolo 50: l’Europa chiede trasparenza sui contenuti sintetici

La mossa di Anthropic arriva dentro il quadro dell’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Il riferimento è soprattutto all’articolo 50, applicabile per questa parte dal 2 agosto 2026. La norma chiede ai fornitori di sistemi che generano testi sintetici, immagini, audio o video di rendere riconoscibili i contenuti prodotti o manipolati dall’IA, quando è tecnicamente possibile.

Controllo di un documento con lente d’ingrandimento: un’immagine simbolica della filigrana invisibile e della tracciabilità dei testi IA.

Lo scopo, nelle intenzioni del legislatore europeo, è ridurre le zone d’ombra nella circolazione dei materiali creati da sistemi automatici. Non si tratta di vietare l’uso dell’intelligenza artificiale, ma di rendere più chiaro quando un contenuto nasce da un modello e quando, invece, arriva direttamente da una persona. Un confine che negli ultimi anni si è fatto sempre meno netto, soprattutto nei testi brevi, nei post social, nelle traduzioni e nei contenuti di servizio.

Nella nota diffusa dall’azienda, Anthropic scrive che i modelli Claude “lanciati il 2 agosto 2026 o in data successiva supportano la marcatura fin dal debutto”. Una frase secca, ma che racconta un cambio di passo per tutto il settore: dopo mesi di discussioni su trasparenza, copyright e uso dei dati, le grandi piattaforme di IA iniziano a inserire strumenti tecnici pensati per rispettare le regole europee. E, in questo caso, lo fanno su scala mondiale.

API, Claude, Claude Code: dove comparirà la filigrana invisibile

La filigrana invisibile sarà applicata a diversi prodotti dell’ecosistema Anthropic. La società cita le API della piattaforma Claude, il servizio Claude, Claude Code, Claude Cowork e Claude Tag. In pratica, la marcatura non riguarderà solo l’interfaccia usata dal pubblico, ma anche gli strumenti che sviluppatori e imprese integrano nei propri servizi.

È un aspetto non secondario. Molti utenti non entrano mai direttamente su una pagina di Claude, ma usano funzioni basate sui suoi modelli dentro software aziendali, applicazioni editoriali o spazi di lavoro condivisi. In quei casi, il testo può sembrare un normale documento d’ufficio o una risposta automatica del servizio clienti. Dietro, però, può esserci comunque un sistema di IA generativa.

Non è ancora chiaro nel dettaglio come funzionerà il rilevamento del watermark. Anthropic ha spiegato che i sistemi di marcatura e identificazione sono ancora in sviluppo. È possibile che, per leggere la traccia, servano strumenti compatibili con standard come C2PA o con un sistema di verifica preparato dalla stessa società. Non basterà, insomma, aprire le “proprietà” di un file e cercare un’etichetta visibile.

La società ha aggiunto che la marcatura dovrebbe seguire il testo anche quando viene copiato e incollato altrove. È uno dei punti più delicati. La maggior parte dei contenuti online, infatti, non viaggia come file originale, ma come frammento incollato in una pagina web, in una chat o in un documento condiviso. Sarà lì che la tenuta del sistema potrà essere verificata davvero.

Falsi positivi e copia-incolla: i limiti della marcatura IA

La marcatura dei testi IA non sarà una prova assoluta. La stessa Anthropic invita alla prudenza: l’assenza di un watermark non dimostra che un testo sia stato scritto interamente da una persona. Allo stesso modo, la presenza di un segnale non significa per forza che l’IA abbia creato quel contenuto da zero. È una differenza sottile, ma decisiva.

Un caso concreto è l’uso di Claude come correttore di bozze, traduttore o strumento per riassumere un testo. Un documento scritto da un autore umano, poi passato nel modello per togliere refusi o rendere più chiaro un passaggio, potrebbe essere segnalato come contenuto collegato all’IA. “Non sempre generato significa inventato dalla macchina”, ha confidato un tecnico del settore a margine di una discussione sulla tracciabilità dei contenuti.

Resta anche il nodo dei falsi positivi e dei testi modificati dopo la generazione. Se un contenuto viene riscritto a mano, spezzato, tradotto più volte o rielaborato con altri strumenti, la filigrana potrebbe indebolirsi o diventare più difficile da leggere. Il tentativo di Anthropic, però, segna comunque un passaggio pratico: portare il tema della trasparenza fuori dalle sole dichiarazioni di principio e dentro un sistema tecnico di riconoscimento.

Per editori, scuole, aziende e piattaforme digitali si apre una fase di adattamento. Serviranno strumenti di verifica, regole interne e cautela nel leggere i risultati. La filigrana invisibile di Claude, in sostanza, non risolve da sola il problema della trasparenza nei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Lo rende però più visibile. Anche quando, a occhio nudo, non si vede nulla.