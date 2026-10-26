Tutti puliamo lo schermo del telefono con la maglia: è un errore disastroso per il telefono

E invece quella passata veloce può rovinare lo schermo del cellulare: lo sfregamento consuma le protezioni del vetro e trascina polvere e granelli capaci di lasciare segni permanenti. Vale per iPhone, telefoni Android, tablet e altri dispositivi portatili. Una pulizia fatta “al volo” pare innocua, ma produttori ed esperti di tecnologia indicano proprio vestiti e carta tra i materiali meno adatti.

Sul vetro dello schermo dello smartphone c’è un rivestimento oleofobico, uno strato trasparente pensato per respingere grasso e impronte. Serve a far scorrere meglio le dita e a rendere il display più facile da pulire. Apple, nelle sue indicazioni di assistenza, avverte che materiali e prodotti abrasivi possono ridurne l’efficacia e danneggiare il dispositivo. Il problema, spesso, non si vede subito. Si accumula giorno dopo giorno, passata dopo passata.

Il deterioramento del rivestimento oleofobico non impedisce al telefono di funzionare, questo è chiaro. Però cambia il modo in cui il vetro trattiene sporco e ditate: lo schermo si unge prima, le impronte restano più evidenti e viene spontaneo strofinare ancora. È lì che il circolo vizioso diventa evidente: più si pulisce nel modo sbagliato, più il display sembra sporco, e più aumenta il rischio di graffi.

Magliette, carta e polvere: così nascono i micrograffi su display e fotocamere

La classica maglietta usata per pulire il cellulare, magari tirata dal bordo della felpa o dalla manica, non è mai pulita come sembra. Tra le fibre possono restare polvere, sabbia fine, residui di sporco o piccole particelle raccolte durante la giornata. Quando finiscono sul vetro e vengono trascinate, si comportano come minuscoli abrasivi. Il risultato può essere la comparsa di micrograffi sul display e, in certi casi, anche sulla copertura degli obiettivi delle fotocamere.

Pulizia delicata dello schermo dello smartphone con un panno in microfibra, evitando magliette e carta da cucina.

Lo stesso discorso vale per la carta da cucina, i fazzoletti o la carta igienica. Al tatto sembrano morbidi, ma la loro superficie è più ruvida di quanto si pensi e non nasce per i vetri delicati dei dispositivi elettronici. “È solo una passata”, si dice spesso. Ripetuta ogni giorno, però, quella passata può lasciare tracce visibili soprattutto in controluce, quando lo schermo è spento e la luce colpisce il pannello di taglio.

Anche i vetri rinforzati, come quelli basati su tecnologie tipo Gorilla Glass, resistono meglio a urti e graffi accidentali, ma non sono invincibili. I test di resistenza diffusi negli anni da canali specializzati, tra cui JerryRigEverything, hanno mostrato che la durezza del vetro ha limiti precisi. Protezione, insomma, non significa immunità.

Detergenti e oggetti da evitare: alcol comune, solventi e metallo

Il rischio non riguarda solo stoffe e carta. Per pulire lo smartphone andrebbero evitati anche limpiacristalli, acetone, solventi, lucidanti per mobili e altri detergenti domestici. Possono intaccare le pellicole protettive del display o lasciare residui poco adatti al contatto con il vetro. Anche l’alcol comune venduto in farmacia, spesso molto concentrato o con additivi, non è la scelta giusta per pulire spesso lo schermo.

Da evitare anche oggetti appuntiti o metallici usati per togliere sporco secco, briciole o residui di cibo rimasti attaccati al pannello. Un’unghia, una chiave, una graffetta: capita più spesso di quanto si immagini, soprattutto vicino ai bordi della cover. Gli esperti consultati da testate specializzate come Xataka consigliano, in questi casi, di ammorbidire prima lo sporco con pochissima acqua messa su un panno, senza versarla direttamente sul dispositivo.

Occhio anche ai panni ruvidi o che perdono pelucchi. Possono lasciare residui sulle casse, attorno alla fotocamera o lungo i bordi del vetro. A quel punto serve una seconda pulizia, si torna a strofinare e il problema ricomincia.

Pulizia sicura: microfibra pulita, poco liquido e asciugatura completa

Per pulire lo smartphone senza rovinarlo, il primo passo è bloccare o spegnere il dispositivo: con lo schermo nero, impronte e aloni si vedono meglio. Poi si usa un panno in microfibra pulito, come quello per occhiali o obiettivi fotografici, con movimenti leggeri e senza premere troppo. Il panno, però, deve essere davvero pulito. Se resta in tasca o sul fondo dello zaino, raccoglie polvere e diventa molto meno utile.

Quando lo sporco è più ostinato, si può usare una piccola quantità di alcol isopropilico ad alta concentrazione, almeno al 90%, da applicare sul panno e mai direttamente sullo schermo del cellulare. Questo prodotto evapora in fretta e, se usato con cautela, non lascia residui evidenti. Dopo il passaggio umido, serve comunque una seconda asciugatura con microfibra asciutta, fino a eliminare ogni traccia di umidità.

La stessa regola vale per tablet, computer portatili e tastiere: poco liquido, panno adatto, niente fretta. Può sembrare una precauzione banale, ma aiuta a mantenere meglio il dispositivo e a proteggere il vetro più a lungo. In fondo, il telefono lo tocchiamo decine di volte al giorno: pulirlo bene non significa farlo spesso, ma farlo nel modo giusto.