Tutti pensano sia legale portarli in auto ma non lo è: attenzione o rischi una multa

Due sedili abbattuti, il portellone tirato giù alla meglio e via, “tanto sono pochi chilometri”. Ma sulle strade italiane basta poco per finire nei guai: una cassettiera fissata male, un’anta che copre la targa, un pacco che toglie visuale. In questi casi entrano in gioco le regole del Codice della strada e le multe possono arrivare fino a 1.691 euro.

Articolo 164 del Codice della strada: cosa dice davvero

Il riferimento da conoscere è l’articolo 164 del Codice della strada, che regola il carico sui veicoli. La regola di fondo è semplice: quello che si trasporta deve essere sistemato in modo da non cadere, non disperdersi sulla strada e non creare pericoli. Non è solo una questione di bagagliaio ordinato. Il carico non deve togliere visibilità al conducente, non deve limitare i movimenti alla guida e non deve coprire targa, luci, frecce e altri dispositivi.

In concreto, un mobile messo di traverso nell’abitacolo, una rete da letto appoggiata male o uno scatolone troppo grande davanti al lunotto possono bastare per una contestazione. Gli agenti valutano sul posto se il trasporto del carico è compatibile con le dimensioni dell’auto e con la sicurezza. Chiudere il portellone con una corda, insomma, non basta. Il carico deve restare fermo. Anche in frenata, anche in curva.

Un mobile voluminoso sporge dal bagagliaio di un’auto: esempio di carico che può violare le regole del Codice della strada.

Mobili e oggetti sporgenti: quando il trasporto diventa irregolare

Il nodo più delicato riguarda gli oggetti sporgenti. Il Codice distingue tra ciò che può uscire dalla sagoma del veicolo e ciò che invece non è ammesso. Davanti, il carico non può sporgere. Dietro può farlo solo in alcuni casi: deve trattarsi di un oggetto unico e non divisibile, e comunque entro il limite del 30% della lunghezza del veicolo. È il caso, per esempio, di assi, pannelli o elementi lunghi che non possono essere smontati ancora.

Ai lati, invece, lo spazio è molto ridotto: la sporgenza non deve superare i 30 centimetri rispetto alle luci di posizione anteriori e posteriori. Il motivo è evidente: evitare rischi per chi passa accanto, soprattutto motociclisti e ciclisti. Nessuna parte del carico può strisciare sull’asfalto o oscillare durante la marcia. Un armadio montato, un divano rigido o la struttura di un gazebo possono sembrare “quasi giusti” per una citycar. Poi si parte, e il problema diventa evidente.

Multe e punti patente: quando si arriva fino a 1.691 euro

Chi non rispetta l’articolo 164 rischia una multa da 87 a 344 euro. In alcuni casi è prevista anche la perdita di 3 punti dalla patente. La sanzione può scattare se il carico non è fissato bene, se limita la visuale, se copre le luci o se rende l’auto meno stabile e sicura. Una frenata improvvisa, con un mobile libero nell’abitacolo, può trasformarsi in un pericolo serio.

La multa sale quando, oltre al carico sistemato male, vengono superati anche i limiti di sagoma del veicolo indicati dall’articolo 61 del Codice della strada. In queste situazioni l’importo può arrivare fino a 1.691 euro, secondo le fasce previste per il superamento delle dimensioni consentite. È il classico trasporto fai da te andato oltre il buon senso: portellone aperto, mobile troppo lungo, targa poco leggibile e fari posteriori coperti. Davanti a un controllo, c’è poco da spiegare.

Come fissare il carico e viaggiare senza rischi

Per trasportare mobili e oggetti voluminosi senza esporsi a multe o incidenti, prima di tutto bisogna capire se l’auto è davvero adatta. Avere il bagagliaio libero e i sedili abbattuti non basta. Il carico va bloccato con cinghie, corde adatte o sistemi di fissaggio sicuri. Meglio evitare elastici consumati, nodi improvvisati e soluzioni fatte di fretta. Se il materiale sporge dietro, entro i limiti previsti, deve essere segnalato con il pannello retroriflettente a strisce bianche e rosse, ben visibile.

Conta anche come si distribuisce il peso. Gli oggetti più pesanti vanno messi in basso e il più possibile verso il centro dell’auto, per non compromettere la stabilità in curva o in frenata. Prima di partire, conviene controllare che targa, fari, frecce e specchietti siano liberi e fare qualche metro a bassa velocità per verificare che nulla si muova. Per i mobili più grandi, la scelta più sicura resta un furgone a noleggio o un trasportatore. Costa, certo. Ma meno di una multa. E molto meno di un incidente.