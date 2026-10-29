Tutti pazzi per il visore notturno di Action: il gadget sta andando a ruba

C’è un gadget comparso nel catalogo online di Action che sta attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia, soprattutto quando arriva il momento di uscire dopo il tramonto.

L’interesse per i dispositivi per osservare al buio cresce con le serate più lunghe, mentre il prezzo può fare la differenza. Il nuovo arrivo, segnalato nello shop online olandese il 27 ottobre 2026, promette funzioni insolite per questa fascia. Prima di valutarlo, però, è utile capire prestazioni e limiti nell’utilizzo reale.

Prezzo e disponibilità: il visore Action si compra solo online

Il nuovo visore notturno Action costa 39,95 euro, a cui vanno aggiunti 5,99 euro di spedizione. Nei negozi non si trova: nella scheda prodotto viene indicato che il Denver NVI-492 è disponibile soltanto tramite webshop, con consegna prevista entro tre giorni lavorativi. Una scelta sempre più comune per i gadget elettronici più particolari, ha spiegato un addetto del settore retail olandese, “perché evita scorte difficili da gestire nei negozi piccoli”.

Il pagamento può essere fatto con iDEAL, Wero o carta di credito. Dopo la consegna ci sono 14 giorni di ripensamento, mentre la garanzia legale indicata è di almeno due anni.

Denver, marchio danese conosciuto per elettronica economica come action cam, tablet e piccoli dispositivi audio, aveva presentato questo modello nell’autunno 2025. Ora Action lo porta tra le novità più curiose del suo catalogo online.

Fino a 300 metri al buio: infrarossi, zoom e schermo LCD

Il punto forte del Denver NVI-492 è la possibilità di vedere al buio grazie a una luce infrarossa da 3 watt con lunghezza d’onda di 940 nanometri. In piena oscurità, il produttore parla di una portata tra 150 e 300 metri: abbastanza per osservare volpi, caprioli, gufi o movimenti in fondo al giardino. Non è un apparecchio professionale, va detto. Ma per campeggio, passeggiate notturne e piccole osservazioni naturalistiche può fare il suo lavoro.

La lunghezza d’onda scelta produce una luce poco visibile, un particolare utile perché gli animali si spaventano meno facilmente. Con gli infrarossi attivi, l’immagine diventa in bianco e nero; di giorno, invece, il visore mostra i colori. Ci sono sette livelli di intensità IR e uno zoom digitale 6x per avvicinare i soggetti più lontani. La messa a fuoco è manuale, da una distanza minima di tre metri.

Le immagini si vedono su uno schermo LCD da 3 pollici con risoluzione 800 x 480 pixel. La luminosità si regola in 15 livelli, cosa comoda quando gli occhi si sono già abituati al buio. C’è anche la regolazione diottrica, pensata per adattare la visione a chi lo usa. Dettagli piccoli, ma all’aperto possono contare.

Foto, video 4K e autonomia: cosa sapere prima di comprarlo

Il visore notturno Denver permette di scattare foto fino a 36 megapixel e registrare video in 4K, oltre che in risoluzioni più basse come 1080p, 720p e VGA. Le modalità meno pesanti aiutano a risparmiare spazio, anche perché nella confezione non c’è alcuna scheda di memoria. Il dispositivo supporta micro-SD fino a 256 GB, da comprare a parte.

Tra le funzioni ci sono lo spegnimento automatico dopo 3, 5 o 10 minuti e la registrazione in loop, che cancella i file più vecchi quando la scheda è piena. Nella scatola si trovano il visore, un cavo USB-C e il manuale. Non c’è invece l’adattatore da parete, assenza ormai frequente ma da tenere a mente.

La batteria integrata è una lithium-ion da 4.000 mAh: si ricarica in circa quattro ore e, in modalità notturna, garantisce circa due ore di utilizzo. Il peso dichiarato è di 324 grammi, quindi abbastanza contenuto per tenerlo in mano durante una camminata. Funziona con tempo asciutto tra -10 e 50 gradi. Dopo l’uso, il produttore consiglia di pulire lente e oculare con un panno adatto. Per circa 40 euro, il compromesso è evidente: tanta curiosità tecnologica, qualche limite pratico e un prezzo che spiega perché questo gadget stia attirando tanta attenzione.