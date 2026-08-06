Tutti pazzi per il nuovo Spiderman, ma solo in pochi hanno notato il dettaglio nei titoli di coda

Dopo i titoli di coda, lo sguardo si allontana dal Peter Parker di quartiere e punta verso un possibile futuro cosmico nel Marvel Cinematic Universe. Bastano pochi secondi: un’app sullo schermo, un segnale fuori rotta e una frase che i fan conoscono bene. Dal 4 agosto è ripartita la macchina delle teorie su Tom Holland, multiverso, simbionti e prossimi film degli Avengers.

La sequenza arriva proprio alla fine, dopo tutti i titoli. Nessuna scena a metà, nessuna pausa per alleggerire l’attesa. Sullo schermo compare lo Spidey Tracker, l’app usata da Ned per trovare Spider-Man. All’inizio sembra quasi un richiamo per chi ha seguito il legame tra Peter e il suo vecchio amico. Un dettaglio interno, una strizzata d’occhio. Poi la mappa si allarga.

Prima si vede la città. Poi la Terra. Infine il segnale finisce oltre il pianeta, in un punto nello spazio. Ed è lì che la scena cambia senso. Non è più solo un gadget, ma un indizio piazzato con cura su quello che potrebbe aspettare l’eroe. Tutto resta molto asciutto: niente spiegoni, niente dialoghi, niente conferme. Proprio per questo se ne parla tanto.

Tra chi è rimasto in sala fino all’ultimo secondo, la reazione è stata immediata. Sui social, nel giro di poche ore, sono partite ipotesi su ipotesi. Per molti fan, la Marvel ha voluto preparare un salto di scala per il personaggio. Non una risposta definitiva, certo. Ma un segnale abbastanza chiaro da far rumore.

Dal trauma di No Way Home al nuovo orizzonte cosmico di Brand New Day

Fino a quel momento, Spider-Man: Brand New Day resta ancorato soprattutto alle ferite lasciate da No Way Home. Peter Parker vive in un mondo che non ricorda più chi sia. È lontano da MJ e da Ned, costretto a rimettere insieme la propria vita da capo. Più che un supereroe al centro della scena, è un ragazzo solo.

In sala dopo i titoli di coda, uno smartphone con una mappa “cosmica” richiama gli indizi sul futuro di Spider-Man.

Il film insiste su questo isolamento. Sulle difficoltà di ogni giorno, sulla nuova fase dei suoi poteri, su una New York più concreta e più cupa. La misura è urbana, quasi raccolta. Poi scorrono i titoli di coda, lo Spidey Tracker punta al cosmo e tutto si sposta. Di colpo.

È un passaggio che cambia anche il peso del finale. Se il segnale indica davvero Spider-Man fuori dalla Terra, il prossimo capitolo potrebbe non fermarsi al ritorno dell’eroe “di quartiere”, l’immagine che ha accompagnato a lungo il Peter Parker di Tom Holland. Potrebbe aprirsi invece una strada più grande, legata al lato cosmico del MCU, tra minacce aliene, universi paralleli e fratture già viste nelle saghe Marvel.

Simbionti, multiverso o Avengers: le piste aperte dal segnale fuori dalla Terra

La prima pista porta ai simbionti, le creature aliene legate all’universo di Venom e Carnage. Non è un’idea nata dal nulla. Dopo No Way Home, il frammento collegato a Venom aveva lasciato una porta aperta, senza però spiegare quando e come sarebbe stata ripresa. Ora quel segnale nello spazio riporta il tema al centro.

C’è poi la lettura legata al multiverso. Lo Spider-Man trovato dallo Spidey Tracker potrebbe anche non essere, almeno in teoria, il Peter Parker di Tom Holland. Potrebbe essere una variante, magari collegata agli universi già visti con Tobey Maguire e Andrew Garfield, oppure un personaggio destinato a rientrare in una storia più corale. La scena, su questo punto, non chiude nulla. Anzi, lascia spazio.

Sullo sfondo resta la pista degli Avengers. Il calendario Marvel guarda a film come Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, titoli che possono reggere dimensioni diverse, viaggi nello spazio e incroci tra storie lontane. Anche alcune dichiarazioni circolate negli ultimi mesi, compresi riferimenti attribuiti a Mark Ruffalo su un futuro incontro tra Spider-Man e una minaccia aliena, hanno alimentato le teorie. Per ora, però, la scena non indica un film preciso.

La promessa “Spider-Man tornerà” e il futuro di Tom Holland nel MCU

Dopo il segnale nello spazio arriva la frase attesa: “Spider-Man tornerà”. Una formula semplice, quasi un rito per i fan Marvel. Qui, però, pesa più del solito. Perché chiude un film costruito sulla perdita, sulla memoria cancellata e sulla necessità di ripartire da zero. Peter non torna davvero al punto di partenza. È cambiato.

La promessa non dice se rivedremo Tom Holland in un nuovo film solista, in un capitolo degli Avengers o in una storia legata al multiverso. Dice però una cosa: il suo percorso nel MCU non finisce con Brand New Day. La Marvel, come spesso fa, preferisce mostrare un’immagine e lasciare agli spettatori il compito di riempire i vuoti.

È una scelta già vista, ma funziona. In Far From Home, la rivelazione pubblica dell’identità di Spider-Man aveva preparato il terreno a No Way Home. In No Way Home, il riferimento a Venom aveva aperto un’altra possibile strada. Stavolta l’indizio è più lontano, anche in senso letterale: una posizione nello spazio, un’app di Ned, una promessa finale. Quanto basta per capire che il futuro di Spider-Man non resterà soltanto tra i palazzi di New York.