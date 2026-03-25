Tutti pazzi per i vecchi iPhone, valutazioni folli per quelli di qualche anno fa (nemmeno così rari): 10 mila euro subito

C’è un tesoro sepolto sotto i vecchi scontrini e i cavi aggrovigliati del vostro penultimo cassetto in cucina, quello dove finiscono le cose che “non si sa mai”.

Non è un lingotto, ma un oggetto di plastica e vetro che, fino a ieri, consideravate poco più che spazzatura elettronica. Il mercato del collezionismo tecnologico sta vivendo una fibrillazione che ha del paradossale: vecchi iPhone, modelli che fino a due anni fa venivano scambiati per poche decine di euro, oggi raggiungono quotazioni da utilitaria.

Non parliamo necessariamente del rarissimo primo modello del 2007, il “2G” che ormai viaggia stabilmente sopra i 20 mila euro se sigillato. La vera anomalia riguarda i successori.

Perché sono tutti pazzi per i vecchi iPhone

Recentemente, su piattaforme d’asta come Catawiki, sono comparsi esemplari di iPhone 3G o 3GS che hanno sfiorato i 10 mila euro. È una cifra che scuote le fondamenta del buon senso, specialmente se consideriamo che questi dispositivi non sono affatto rari in termini di volumi prodotti. La differenza, il discrimine brutale tra il rottame e l’investimento, sta tutta in una sottile pellicola di plastica: il cellophane originale.

Un dettaglio che i neofiti trascurano riguarda la spilletta per estrarre la SIM. Nei primi modelli, Apple non usava un semplice fil di ferro piegato, ma un piccolo strumento lucido realizzato in Liquidmetal, una lega metallica amorfa che al tatto risultava stranamente pesante e fredda rispetto all’acciaio comune. Ritrovare quella scatola integra, con lo strumento ancora incastrato nel suo alloggiamento di cartone mai piegato, fa impazzire i collezionisti. È la feticizzazione del “mai toccato”.

L’intuizione che serpeggia tra i corridoi dei broker di tecnologia vintage è che non stiamo comprando telefoni, ma stiamo acquistando dosi di “immobilità digitale”. In un’epoca di aggiornamenti software perenni che stravolgono l’interfaccia ogni sei mesi, possedere un iPhone fermo a iOS 3 o 4 significa possedere un pezzo di tempo cristallizzato. Un oggetto che non cambierà mai più, che non chiederà di aggiornare i termini di servizio e che non diventerà mai “altro” da ciò che era il giorno in cui è uscito dalla fabbrica di Shenzhen.

Il ritmo delle aste è frenetico e privo di una logica lineare. Un lunedì un iPhone 4 “fondi di magazzino” può passare di mano per 800 euro, il giovedì successivo un modello identico può schizzare a 4.000 perché un acquirente di Dubai o Singapore ha deciso che quel numero di serie specifico ha un significato numerologico. Non c’è un listino prezzi affidabile; c’è solo la brama. Chi possiede un iPhone ancora inscatolato sta seduto su un asset più volatile e potenzialmente redditizio del Bitcoin, con il vantaggio che l’hardware lo puoi chiudere in cassaforte.

Cercare di applicare le regole del mercato dell’usato a questo fenomeno è un errore metodologico. Qui la funzionalità è un difetto: se accendete il telefono per vedere se funziona, avete appena bruciato il 90% del suo valore. Il mercato vuole il simulacro, l’idea del progresso chiusa in una scatola bianca che profuma ancora di colla industriale e sogni della Silicon Valley di metà anni Duemila.