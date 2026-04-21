Tutti lo vogliono e De Martino ce l'ha: ecco il Sound Burger, il giradischi "portatile" che sta facendo impazzire il web. Il costo

Non è un prodotto di Cupertino, ma ha lo stesso DNA: design iconico, minimalismo industriale e una semplicità d’uso che sembra uscita dai laboratori di Jony Ive.

Il Sound Burger di Audio-Technica (modello AT-SB727), apparso recentemente nelle storie di Stefano De Martino, è molto più di un gadget nostalgico.

È il ponte tecnologico che mancava tra la tua collezione di vinili e i tuoi dispositivi Apple.

Specifiche tecniche: perché il Sound Burger è un gioiello tech

Il Sound Burger non è il classico giradischi “a valigetta” che si trova nei mercatini. Sotto la scocca dal design industrial, Audio-Technica ha inserito componenti di alta fedeltà che rispettano la salute dei vostri vinili.

Trazione e Motore: Funziona con una trazione a cinghia e un motore a corrente continua ad alta precisione, capace di gestire sia i 33-1/3 che i 45 giri.

Braccio e Testina: Utilizza un sistema di bilanciamento dinamico unico, in cui la pressione della puntina è regolata da una molla. La testina è una ATN3600L (sostituibile), un vero standard del settore per affidabilità e resa sonora.

Connettività Wireless: La versione moderna vanta il Bluetooth 5.2, che permette di trasmettere il segnale del vinile a speaker esterni, soundbar o cuffie wireless senza perdita significativa di qualità.

Autonomia e Ricarica: Dimenticate le pile stilo degli anni ’80. Il nuovo modello ha una batteria al litio integrata che garantisce fino a 12 ore di ascolto e si ricarica tramite USB-C.

Il prezzo: quanto bisogna spendere per averlo?

Il fascino dell’oggetto sta anche nella sua esclusività “accessibile”, sebbene le scorte vadano regolarmente esaurite a causa dell’effetto influencer.

Il prezzo ufficiale del Sound Burger Audio-Technica è di 229,00 €.

Tuttavia, bisogna fare attenzione: essendo un oggetto di culto spesso prodotto in tirature limitate (soprattutto in colorazioni iconiche come il giallo o il bianco), sui siti di rivendita e collezionismo i prezzi possono lievitare oltre i 300-350 €.

Se lo trovate a prezzo di listino, il consiglio è di non farvelo scappare.