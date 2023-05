Tutti i libri che vuoi sempre con te con il Kindle 2022 in OFFERTA su Amazon

Se sei un appassionato di letture o semplicemente desideri avere l’accesso a migliaia di libri a portata di mano, non perdere questa occasione incredibile! Il Kindle 2022, l’e-reader di punta di Amazon, è attualmente in offerta a soli 89,99€, con uno sconto del 10%!

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Sono a disposizione gli ultimi articoli scontati quindi fai in fretta!

Kindle 2022: tutti i libri che vuoi sempre a portata di mano

Il Kindle 2022 continua la tradizione di qualità di Amazon con un display e-ink da 6 pollici, garantendo una lettura confortevole anche per lunghi periodi, proprio come leggere un libro di carta. Con una risoluzione di 167 ppi, le parole sullo schermo appaiono nitide e chiare. Inoltre, la luce frontale regolabile ti permette di leggere comodamente in qualsiasi condizione di luce, sia di giorno che di notte.

Non meno importante, il Kindle 2022 offre un’autonomia della batteria che dura settimane con una singola carica, così non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria nel bel mezzo della tua lettura preferita. E con il Wi-Fi integrato, avrai accesso a milioni di libri, riviste e audiolibri direttamente dall’Amazon Store.

Il Kindle 2022 non è solo un e-reader, è il tuo portale personale verso un mondo di storie infinite. È leggero, comodo da tenere e facile da usare, rendendo la lettura un vero piacere. E con il prezzo scontato a soli 89,99€, non c’è mai stato un momento migliore per fare il salto nel futuro della lettura.

Con una memoria interna di 8 GB, avrai spazio più che sufficiente per tutti i tuoi libri preferiti. E grazie alla compatibilità con un’ampia varietà di formati di file, avrai la libertà di leggere qualsiasi libro, da qualsiasi fonte. In più ha un sistema di regolazione della luce frontale che si adatta alla luce ambientale, garantendo una lettura confortevole in ogni condizione. E con l’accesso alla vasta biblioteca di Amazon, avrai sempre qualcosa di nuovo da leggere.

