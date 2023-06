TUTTI I LIBRI che vuoi a portata di mano con il Kindle Paperwhite a MINI PREZZO

Ti piace immergerti in storie avvincenti, esplorare mondi fantastici e scoprire nuove conoscenze? Allora non perdere la mega offerta che ha appena lanciato Amazon! Ad oggi il Kindle Paperwhite è disponibile a soli 129,99€, con uno sconto imperdibile del 19%.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più il pagamento può essere effettuato anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Kindle Paperwhite: tutte le funzionalità e come utilizzarlo

Il Kindle Paperwhite è il compagno perfetto per tutti gli amanti dei libri, offrendoti un’esperienza di lettura di qualità superiore.

Grazie al suo schermo ad alta risoluzione da 6 pollici e al display antiriflesso, potrai leggere i tuoi libri preferiti anche alla luce diretta del sole senza alcun riflesso fastidioso. I caratteri nitidi e chiari ti garantiranno una lettura confortevole e senza affaticamento degli occhi, proprio come leggere su carta stampata.

Con una capacità di archiviazione di 8 GB, il Kindle Paperwhite può contenere migliaia di libri digitali, permettendoti di portare con te una libreria intera ovunque tu vada. Non dovrai più scegliere quale libro portare in viaggio o durante la pausa pranzo, avrai accesso istantaneo a tutta la tua collezione letteraria.

La sua batteria di lunga durata ti permette di leggere per settimane senza dover ricaricare il dispositivo. Potrai dedicarti alla lettura senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Inoltre, grazie alla sua resistenza all’acqua, potrai portare il tuo Kindle Paperwhite anche in luoghi come la piscina o la vasca da bagno, senza timore di danneggiarlo.

Il Kindle Paperwhite è dotato di funzioni intelligenti che arricchiranno la tua esperienza di lettura. Puoi regolare la dimensione del carattere, personalizzare i margini e scegliere tra una varietà di stili di carattere per adattare la lettura alle tue preferenze personali. La funzione di illuminazione integrata ti consente di leggere anche al buio, senza disturbare chi ti circonda.

Porta la tua passione per la lettura al livello successivo e goditi la comodità e la praticità di una libreria portatile. Ad oggi il Kindle Paperwhite è disponibile a soli 129,99€, con uno sconto imperdibile del 19%. Approfitta subito di un’offerta così conveniente!

