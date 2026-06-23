Tutti gli utenti sono stati messi in allerta e invitati a disinstallare immediatamente queste popolari app

La dinamica si ripete con regolarità. Un gruppo di analisti individua una serie di applicazioni infette distribuite tramite il Play Store, le segnala a Google e queste vengono rimosse; il problema è che, nel frattempo, sono state scaricate da centinaia di migliaia, a volte milioni, di utenti. E la rimozione dallo store non cancella l’app dai telefoni di chi l’ha già installata, che resta esposto finché non provvede a disinstallarla manualmente.

A rendere queste campagne particolarmente insidiose è la tecnica usata per aggirare i controlli. Diverse app vengono pubblicate inizialmente pulite, prive di codice malevolo: in questo modo raccolgono recensioni positive e download, costruendosi una reputazione di affidabilità. Solo in un secondo momento, con un aggiornamento, vengono trasformate in strumenti pericolosi, quando ormai sono presenti su un gran numero di dispositivi e nessuno sospetta nulla. In alcuni casi le applicazioni arrivano persino a nascondere la propria icona dal menù, o a cambiare nome fingendosi componenti di sistema, così da rendersi difficili da individuare e rimuovere.

App pericolose: come difendersi e identificarle

Le categorie più sfruttate sono quasi sempre le stesse: app per sfondi e personalizzazione, scanner di codici QR, strumenti per il fitness, lettori di documenti, utility per la gestione delle spese. Si tratta di software apparentemente innocui, scaricati senza troppe riflessioni. Una volta attivo, il codice malevolo può sottrarre SMS e rubrica, mostrare pubblicità invasiva, iscrivere il numero a servizi premium a pagamento erodendo il credito, oppure raccogliere credenziali di accesso e dati delle carte tramite finte schermate di login. Alcune campagne recenti analizzate dai ricercatori hanno coinvolto centinaia di applicazioni e decine di milioni di download complessivi.

I segnali da non ignorare sono concreti. Uno smartphone improvvisamente più lento, surriscaldato, con un consumo anomalo di batteria o di dati, oppure invaso da pop-up pubblicitari che compaiono fuori dalle app, è un campanello d’allarme. In questi casi conviene controllare le applicazioni installate di recente ed eliminare tutto ciò che appare sospetto o che non si ricorda di aver scaricato.

La procedura per difendersi è alla portata di tutti. Oltre alla disinstallazione delle app coinvolte, è bene verificare che Play Protect, lo strumento di sicurezza integrato in Android, sia attivo, perché controlla le applicazioni prima e dopo il download e in molti casi rimuove in automatico quelle già note come dannose. È utile poi eseguire una scansione con un antivirus affidabile, controllare i permessi concessi alle app, in particolare quelli di accessibilità e amministrazione del dispositivo, e tenere sempre aggiornato il sistema operativo. Nei casi più gravi, dopo aver salvato i dati essenziali, può essere necessario un ripristino di fabbrica.

Resta valida una regola generale che riduce molto il rischio: scaricare solo dagli store ufficiali, diffidare delle app con troppe recensioni entusiastiche e poco credibili, e controllare i permessi richiesti prima dell’installazione. Anche perché, come dimostra la frequenza di queste segnalazioni, la prossima ondata è quasi sempre solo questione di tempo.