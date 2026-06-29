Tutti gli utenti di Amazon Prime sono stati messi in allerta in seguito a un avviso emesso con 5 giorni di preavviso

In concomitanza con il Prime Day, l’evento di sconti riservato agli abbonati in programma a fine giugno, esperti di sicurezza informatica e la stessa Amazon hanno lanciato un avviso agli utenti: è in corso un’intensa campagna di phishing che sfrutta il nome del colosso dell’e-commerce per sottrarre dati personali e bancari. La macchina dei finti messaggi, secondo le analisi di società specializzate come Check Point Research, non nasce all’improvviso ma viene preparata con mesi di anticipo, registrando migliaia di domini-civetta che imitano gli indirizzi ufficiali.

Lo schema più diffuso prende di mira proprio gli abbonati Prime. Arrivano email o SMS che segnalano un presunto problema con l’abbonamento, una scadenza imminente, un pagamento non andato a buon fine, la necessità di confermare i dati, accompagnati da un termine ravvicinato entro cui agire. È proprio quel senso di urgenza la leva su cui puntano i criminali: la paura di perdere l’accesso agli sconti, o di vedersi sospendere l’account, spinge a cliccare senza riflettere.

Allerta per gli utenti Amazon Prime: l’avviso

Una delle varianti più insidiose mostra una falsa offerta di rinnovo a un prezzo irrisorio, salvo poi presentare al momento del pagamento un importo diverso e richiedere dati personali e bancari che un servizio di streaming non chiederebbe mai per un semplice rinnovo.

Il primo segnale da controllare resta il mittente. Un indirizzo che non termina con il dominio ufficiale di Amazon, per quanto possa contenere la parola “amazon” o “prime”, è un campanello d’allarme inequivocabile. I truffatori utilizzano estensioni insolite e domini costruiti per somigliare a quelli autentici, talvolta sfruttando errori di battitura comuni per intercettare chi digita in fretta. Le pagine a cui questi link conducono sono spesso copie quasi perfette del sito reale, con logo, colori e menu replicati fedelmente.

Le contromisure raccomandate sono poche ma efficaci. Non si deve mai cliccare sui link contenuti in email o SMS sospetti, né inserire credenziali o dati di pagamento su pagine raggiunte in quel modo. Per verificare lo stato reale dell’abbonamento basta aprire l’app ufficiale o digitare a mano l’indirizzo di Amazon, controllando direttamente nella sezione dedicata all’account. Amazon, è bene ricordarlo, invia promemoria per i rinnovi ma non richiede mai azioni immediate né di chiamare numeri di telefono per risolvere fantomatici problemi.

Un livello di protezione ulteriore arriva dall’autenticazione a due fattori, che aggiunge un codice temporaneo alla semplice password: anche se le credenziali finissero nelle mani sbagliate, l’accesso resterebbe bloccato. È un’impostazione che si attiva in pochi passaggi dal proprio profilo e che riduce drasticamente il rischio di intrusioni.

Lo schema, del resto, non è esclusivo del Prime Day. Le truffe legate ai falsi rinnovi di abbonamento si ripresentano tutto l’anno e colpiscono indistintamente i servizi più diffusi. Cambia il marchio sfruttato, resta identica la dinamica: un messaggio allarmante, un link, una richiesta di dati. Imparare a riconoscere quella struttura, prima ancora di leggere il contenuto, è la difesa più solida contro un fenomeno che durante le grandi giornate di shopping raggiunge puntualmente il suo picco.