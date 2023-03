Tutti gli iPhone in sconto nelle Offerte di Primavera Amazon

Le Offerte di Primavera di Amazon sono finalmente iniziate. Questa promozione durerà meno di tre giorni, ovvero dal 27 marzo fino al 29 marzo, e permetterà di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti in tante categorie tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli. Qui trovate tutti gli iPhone in sconto.

iPhone 12

Lanciato nel 2020, iPhone 12 è uno smartphone Dual SIM lanciato nel 2020 basato sul sistema operativo iOS 16.2, che ha una batteria da 2815mAh di capacità con ricarica wireless e adotta una doppia fotocamera con una risoluzione di 12+12 MP con flash e una fotocamera per selfie da 12 MP.

Dispone di uno schermo con notch da 6.1 pollici con 1170 x 2532 punti di risoluzione, monta un processore Apple A14 Bionic e offre una memoria di 4GB RAM. E oggi lo acquisti in versione da 64GB (PRODUCT) RED a soli 699€.

iPhone 13

iPhone 13 è uno smartphone lanciato nel 2021 basato sul sistema operativo iOS 15 (aggiornabile ovviamente a iOS 16), che ha una batteria da 3095mAh di capacità con ricarica wireless e adotta una doppia fotocamera con una risoluzione di 12+12 MP con flash e una fotocamera per selfie da 12 MP.

Dispone di uno schermo con notch da 6.1 pollici con 1170 x 2532 punti di risoluzione, monta un processore Apple A15 Bionic e offre una memoria di 4GB RAM. Ecco i modelli di iPhone 13 in sconto oggi:

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini è uno smartphone lanciato nel 2021 basato sul sistema operativo iOS 15, che ha una batteria da 2406mAh di capacità con ricarica wireless e adotta una doppia fotocamera con una risoluzione di 12+12 MP con flash e una fotocamera per selfie da 12 MP.

Dispone di uno schermo con notch da 5.4 pollici con 1080 x 2340 punti di risoluzione, monta un processore Apple A15 Bionic e offre una memoria di 4GB RAM. Lo trovi in offerta in occasione delle Offerte Amazon di Primavera 2023 a 939€ invece di 1189€ in colore Verde da 512GB.

