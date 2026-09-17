Tutti dovrebbero usare la porta USB in questo modo invece di sprecarla con un semplice cavo

Una porta quasi sempre ignorata sul televisore può diventare molto più utile di quanto sembri, soprattutto se viene sfruttata oltre il semplice collegamento occasionale.

Le smart TV moderne offrono infatti diverse possibilità attraverso la connessione USB, molte delle quali restano inutilizzate perché poco conosciute. Basta sapere cosa collegare e quali funzioni cercare per trasformare quella presa in uno strumento pratico da usare ogni giorno.

Film, musica e sottotitoli: vedere contenuti locali senza passare dallo streaming

Il primo uso, e forse il più sottovalutato, è la riproduzione di contenuti locali: film, serie, video di famiglia, album musicali salvati su chiavetta USB o su un hard disk esterno. Si copiano i file sul supporto, lo si collega alla TV e si apre il lettore multimediale integrato, di solito nel menu sorgenti o tra le app di sistema. Il vantaggio è chiaro: niente buffering, niente connessione che salta, niente titoli spariti da un catalogo. È una soluzione comoda anche nelle seconde case, dove il Wi-Fi arriva male in salotto, o non arriva proprio.

Attenzione però ai formati: non tutte le smart TV leggono ogni video o file audio. Nei manuali dei principali produttori, da Samsung a LG fino a Sony, sono indicati codec e contenitori compatibili, come MP4, MKV, AVI, MP3 o AAC, ma molto dipende dal modello. Se appare il messaggio “formato non supportato”, spesso basta convertire il file con un programma gratuito.

Per i film in lingua originale si possono aggiungere nella stessa cartella anche i sottotitoli SRT o SUB, con lo stesso nome del video: molte TV li riconoscono automaticamente, altre chiedono di selezionarli dal telecomando.

Foto, aggiornamenti e periferiche: la TV diventa archivio, cornice e postazione più comoda

La stessa porta può trasformare il televisore in una cornice digitale durante una cena, una festa di famiglia o anche nella sala d’attesa di uno studio professionale. Basta una cartella di immagini su una chiavetta, qualche passaggio nelle impostazioni e parte una presentazione a schermo pieno. Su alcuni modelli si possono scegliere anche durata delle slide, transizioni e ordine di riproduzione. È una funzione semplice, quasi banale, ma fa il suo: una foto delle vacanze, un volto riconosciuto, due commenti dal divano. E la serata cambia ritmo.

La porta USB della TV può servire anche per installare a mano gli aggiornamenti firmware, scaricati dal sito ufficiale del produttore e copiati su un supporto USB. È utile quando il Wi-Fi è instabile o quando un modello più vecchio non riesce a completare l’aggiornamento online. Qui, però, meglio non improvvisare: file ufficiali, chiavetta sempre collegata e televisore acceso fino alla fine dell’installazione.

Poi ci sono le periferiche USB. Una tastiera wireless con ricevitore USB, per esempio, rende molto meno fastidioso scrivere password e ricerche nelle app di streaming. In alcuni casi funzionano anche mouse e controller, soprattutto sui televisori compatibili con servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming o GeForce Now. Non tutti gli accessori vengono riconosciuti, quindi prima di comprarli conviene controllare la pagina di supporto del proprio modello.

Ricarica, streaming stick, LED e antenna: cosa può alimentare davvero una porta USB

La funzione più immediata resta l’alimentazione, ma senza aspettarsi miracoli. Molte porte USB dei televisori erogano 5 volt con 500 mA o 1 A: abbastanza per piccoli dispositivi, meno per la ricarica rapida dello smartphone. Possono però tenere carichi auricolari, telecomandi evoluti o accessori leggeri durante la notte.

Più interessante è l’uso con dispositivi come Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Roku Stick, che spesso possono essere alimentati direttamente dalla TV invece che da una presa a muro, se il modello fornisce energia sufficiente. Così si libera una presa e, spesso, lo stick si accende e si spegne insieme al televisore. Lo stesso vale per le strisce LED posteriori, usate per creare una luce soffusa dietro lo schermo e ridurre l’affaticamento visivo nelle stanze buie. Si collegano alla USB, si accendono con la TV e non richiedono altri comandi.

Alcuni usano la presa anche con piccole antenne digitali USB o accessori amplificati per migliorare la ricezione dei canali gratuiti, dove supportati e compatibili. Non è una soluzione valida per tutti, ma il senso è proprio questo: quella porta lasciata lì, spesso ignorata, può diventare una delle connessioni più utili del televisore.