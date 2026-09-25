Tutti dovrebbero avere una "chiavetta USB di salvataggio"

In pochi minuti, da un altro computer funzionante, si possono recuperare file, avviare strumenti di controllo e provare a rimettere in piedi il sistema prima di correre in assistenza.

Una rescue USB, o chiavetta di soccorso, è una memoria esterna preparata per avviare un sistema operativo diverso da quello installato sul computer. In parole semplici: invece di far partire Windows dal disco interno, magari danneggiato, bloccato o infettato, il PC si avvia dalla chiavetta e apre un ambiente separato. Spesso è basato su Linux oppure su Windows PE, la versione leggera usata per installazioni e manutenzione.

La differenza rispetto a una normale pen drive è sostanziale. Non serve solo a tenere documenti: diventa un piccolo kit da pronto intervento. Può tornare utile davanti a una schermata blu, a un computer fermo sul logo iniziale, a un bootloader rovinato o a un malware che impedisce agli antivirus installati di lavorare. Sono quei momenti in cui il portatile resta spento sul tavolo e magari c’è una consegna urgente da rispettare. Avere una USB avviabile già pronta, lì, cambia parecchio.

Ventoy, Hiren’s BootCD PE e Linux: cosa mettere nella chiavetta

Per preparare una buona chiavetta USB di emergenza serve prima una pen drive affidabile, meglio se da 16 o 32 GB, così da avere spazio per più immagini di sistema. Il programma più comodo, oggi, è spesso Ventoy: gratuito, installa sulla chiavetta un bootloader capace di leggere direttamente i file ISO copiati al suo interno. Niente procedure da rifare ogni volta, niente formattazioni continue. Si copiano i file e si parte.

Una chiavetta USB di emergenza pronta all’uso, accanto a un disco esterno per recupero dati e ripristino del PC.

Tra le immagini più usate c’è Hiren’s BootCD PE, che offre un ambiente simile a Windows con strumenti per dischi, backup, password e controlli di sistema. Accanto a questa si può aggiungere una Ubuntu Live, utile per entrare nei file del disco interno, e strumenti più tecnici come SystemRescue, pensato per riparare filesystem, partizioni e avvio. Il consiglio resta sempre lo stesso: scaricare tutto dai siti ufficiali. Una ISO presa da fonti poco chiare può trasformare la soluzione in un altro problema.

Preparare la chiavetta e avviare il PC: i passaggi da seguire

Si parte da un computer funzionante. Si inserisce la pen drive, si scarica Ventoy dal sito del progetto e si installa il programma sulla memoria USB. Prima, però, bisogna salvare altrove tutto quello che c’è dentro: il primo passaggio cancella i dati e crea la nuova struttura di avvio. È il momento più delicato. Dura poco, ma va fatto senza distrarsi.

Installato Ventoy, la chiavetta torna a comparire come una normale unità di memoria. A quel punto basta copiarci dentro le ISO di Hiren’s BootCD PE, Ubuntu o SystemRescue, senza estrarle e senza modificarle. Quando bisogna intervenire sul PC bloccato, si inserisce la chiavetta, si accende il computer e si apre il menu di boot: di solito con F12, F8, Esc o Canc, a seconda del produttore. Da lì si sceglie la periferica USB. Solo dopo compare il menu di Ventoy, con l’elenco degli strumenti disponibili.

Su alcuni computer più recenti può entrare in gioco il Secure Boot, la funzione di sicurezza UEFI che limita l’avvio di sistemi non riconosciuti. In quel caso può servire una modifica temporanea alle impostazioni del firmware. Con cautela, però, e segnando quello che si cambia. Non è un’operazione da fare a caso, ma nemmeno qualcosa riservato a un laboratorio: seguendo le indicazioni del produttore, molti utenti possono riuscirci.

Dati da salvare, antivirus e controlli: cosa fare dopo l’avvio

Dopo l’avvio dalla rescue USB, la prima cosa da fare è quasi sempre il recupero dei dati. Se il disco interno è ancora leggibile, conviene copiare documenti, foto, progetti di lavoro e archivi su un secondo disco esterno prima di tentare riparazioni più pesanti. La regola è semplice: prima si mette al sicuro ciò che conta, poi si prova a sistemare il sistema operativo.

La chiavetta può servire anche per una scansione antivirus offline. Avviando il computer da un ambiente esterno, i malware presenti su Windows restano fermi e hanno meno possibilità di ostacolare la pulizia. Alcuni strumenti permettono inoltre di controllare la memoria RAM, verificare lo stato SMART del disco, ridimensionare partizioni o cancellare in modo sicuro un’unità prima di vendere il computer.

Una USB di soccorso non fa miracoli. Se il disco è rotto fisicamente, o se i file sono stati cifrati da un ransomware senza una chiave disponibile, le possibilità si restringono. Ma averla pronta in un cassetto, aggiornata ogni tanto e provata almeno una volta, evita di improvvisare nel momento peggiore. Costa poco, occupa pochissimo spazio e può fare la differenza tra un pomeriggio buttato e un computer rimesso in piedi.