Tutti configurano il Modem a casa in modo errato e perdono metà della connessione, pur pagando

Una connessione veloce sulla carta può sembrare sorprendentemente lenta appena ci si sposta da una stanza all’altra.

Prima di pensare a un guasto o a una linea scadente, vale la pena osservare come è organizzata la rete domestica. In molti casi, infatti, sono alcuni dettagli apparentemente banali a fare una differenza enorme nella qualità del Wi-Fi.

Box nascosta in mobili e angoli: così il segnale perde potenza

Il primo sospetto, di solito, cade sull’operatore. Si riavvia la box internet, si controllano le spie, magari si pensa già di chiamare l’assistenza. Prima, però, vale la pena guardare una cosa molto semplice: dove si trova il modem. Capita spesso che venga infilato nel mobile della TV, chiuso in un vano basso, nascosto dietro il divano o spinto in un angolo per togliere di mezzo cavi e lucine. Scelta comprensibile. Ma pessima per il segnale Wi-Fi.

Le onde radio del router passano attraverso pareti e mobili, certo. Ma ogni ostacolo le indebolisce. Un mobile spesso, un divano imbottito, una libreria piena possono assorbire o disperdere il segnale, creando stanze in cui la connessione rallenta senza una spiegazione apparente. La frase è sempre la stessa: “La linea c’è, ma in camera prende male”. Spesso, però, la linea arriva correttamente fino al modem. È il Wi-Fi domestico che viene distribuito male.

Metallo, cemento e acqua: gli ostacoli di casa che schermano il Wi-Fi

Alcuni materiali danno più fastidio di altri. Il metallo, per esempio, può riflettere e schermare le onde radio. Anche il cemento armato, le pareti molto spesse e certi elementi tecnici presenti nelle abitazioni possono tagliare la copertura. Mettere il router vicino a un grande elettrodomestico, dietro una TV di grandi dimensioni o accanto a mensole metalliche rischia quindi di peggiorare il segnale, soprattutto nelle stanze più lontane.

Poi c’è l’acqua, spesso sottovalutata. Un grande acquario, una parete dietro cui passano tubazioni o contenitori pieni di liquidi possono assorbire parte delle frequenze usate dal Wi-Fi, in particolare quelle più delicate. Non serve stravolgere casa. Basta evitare di piazzare la box internet dietro oggetti voluminosi, vicino a strutture metalliche o accanto a grandi masse d’acqua. A volte basta spostarla di mezzo metro per vedere già la differenza.

Modem al posto giusto: centrale, libero e a circa un metro da terra

La regola più semplice è anche quella che funziona meglio: mettere il modem Wi-Fi in una posizione centrale rispetto alle stanze in cui si usa di più la connessione. Non sempre si può fare, perché la presa telefonica o quella della fibra sono dove sono. Quando è possibile, però, meglio scegliere un punto aperto, non chiuso in un mobile, con spazio libero davanti e ai lati. La parte frontale del dispositivo, quella con le spie luminose, dovrebbe guardare verso la zona della casa da coprire, non verso un muro.

Conta anche l’altezza. Lasciare il router a terra, vicino al battiscopa, non aiuta: il segnale si diffonde peggio. Una mensola, una cassettiera o un ripiano libero a circa un metro dal pavimento sono soluzioni più adatte per una copertura Wi-Fi stabile e regolare. Prima di cambiare tariffa o comprare ripetitori, meglio fare una prova semplice: spostare la box, liberarla dagli ostacoli e controllare la velocità nelle varie stanze. Non costa nulla. E spesso permette di recuperare quella parte di connessione che sembrava persa.