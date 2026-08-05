Tutti chiedono di non usare il telefono mentre è in carica: c'è un motivo preciso

Nella maggior parte dei casi, no. I modelli moderni sono fatti per gestire insieme uso e ricarica, controllando energia, temperatura e velocità di alimentazione.
Nella grande maggioranza dei casi, usare lo smartphone in carica non rovina la batteria e non mette in pericolo il telefono. Il timore nasce da un ragionamento semplice: la ricarica scalda, l’uso del dispositivo pure, quindi insieme potrebbero fare danni. È una preoccupazione comprensibile, ma nei telefoni recenti questo scenario è già previsto.
Lo smartphone dialoga con il caricatore, decide quanta energia ricevere e, se serve, rallenta la ricarica. Se si guarda una serie, si fa una videochiamata o si scorrono i social sul divano, il sistema può abbassare la potenza per tenere la temperatura sotto controllo. La batteria al litio, certo, non dura per sempre: con gli anni perde capacità, e dopo due o tre anni l’autonomia spesso cala. Ma l’uso normale del telefono mentre è collegato alla presa, come ricordato dall’articolo di SlashGear, pesa poco rispetto ad altri fattori: calore prolungato, accessori scadenti, ricariche fatte in ambienti troppo caldi.
Calore e ricarica rapida: che cosa succede davvero
Il vero punto è il calore della batteria. Le celle agli ioni di litio lavorano bene solo entro certi limiti e soffrono quando restano troppo a lungo ad alte temperature. Per questo i produttori hanno inserito sistemi di gestione intelligente della ricarica: possono ridurre la potenza, fermare alcune attività o mostrare avvisi quando il telefono si scalda troppo. Con la ricarica rapida lo si nota di più.
All’inizio il caricatore manda più energia, poi il telefono la riduce man mano che la percentuale sale. Ecco perché passare dal 10 al 50% può essere veloce, mentre l’ultimo tratto verso il 100% va più piano. Se nel frattempo si usa il dispositivo, il sistema tende a scegliere la sicurezza, non la velocità. Un telefono appena tiepido non deve allarmare.
Se invece diventa scomodo da tenere in mano, mostra un avviso di temperatura o si spegne, meglio staccarlo e lasciarlo raffreddare. È la stessa indicazione che da anni compare nelle guide tecniche dei principali produttori, da Apple a Samsung, nelle pagine sulla salute della batteria.
Quando fermarsi: surriscaldamento, gaming pesante e ricarica wireless
Ci sono situazioni in cui conviene fare più attenzione. Un esempio classico: telefono in ricarica wireless, cover spessa, sole diretto e un gioco pesante aperto per parecchio tempo. Non serve immaginare casi limite. Basta un pomeriggio d’agosto, un tavolino all’aperto e una partita lunga a Fortnite o Genshin Impact.
A quel punto il rischio di surriscaldamento diventa più concreto. La ricarica wireless è comoda, ma meno efficiente del cavo: una parte dell’energia si perde tra base, cover e bobina interna del telefono, trasformandosi in calore. Per questo il retro può scaldarsi più del solito. Se però la temperatura sale troppo, la scelta più prudente è togliere il telefono dalla base e aspettare.
Anche il gaming pesante fa la sua parte: un puzzle, una chat o un video breve chiedono poco al dispositivo; un gioco 3D con grafica complessa mette sotto sforzo processore, GPU, schermo e rete dati. Se tutto questo avviene mentre la batteria si ricarica, la temperatura può salire. Quando il telefono rallenta, abbassa da solo la luminosità o segnala il surriscaldamento, il messaggio è chiaro: bisogna fermarsi.
Caricatori, cavi e buone abitudini: cosa conta davvero per la durata
Più che evitare sempre di usare il telefono quando è attaccato alla presa, conta scegliere caricatori certificati e cavi in buone condizioni. Accessori economici, danneggiati o senza controlli adeguati possono fornire energia in modo instabile e aumentare i rischi per batteria e componenti interni. Un alimentatore originale, o comunque di marca affidabile e compatibile con il telefono, vale più di molte piccole rinunce quotidiane.
Tra le buone abitudini per la batteria ci sono gesti semplici: non lasciare lo smartphone sotto il sole, non ricaricarlo su coperte o cuscini, togliere la cover se scalda durante una carica rapida. Anche evitare di tenerlo troppo spesso per ore allo 0% o al 100% può aiutare nel tempo, perché le batterie al litio soffrono quando vengono spinte a lungo ai limiti.
La regola finale è semplice: usare il telefono mentre è in carica va bene nella vita di tutti i giorni, se non diventa troppo caldo e se gli accessori sono adatti. Se è solo tiepido, funziona normalmente e non mostra avvisi, non c’è motivo di interrompere una chiamata o un messaggio. Se invece scotta, rallenta o si spegne, meglio staccarlo.