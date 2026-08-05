Tutti chiedono di non usare il telefono mentre è in carica: c'è un motivo preciso

Nella maggior parte dei casi, no. I modelli moderni sono fatti per gestire insieme uso e ricarica, controllando energia, temperatura e velocità di alimentazione.

Nella grande maggioranza dei casi, usare lo smartphone in carica non rovina la batteria e non mette in pericolo il telefono. Il timore nasce da un ragionamento semplice: la ricarica scalda, l’uso del dispositivo pure, quindi insieme potrebbero fare danni. È una preoccupazione comprensibile, ma nei telefoni recenti questo scenario è già previsto.

Lo smartphone dialoga con il caricatore, decide quanta energia ricevere e, se serve, rallenta la ricarica. Se si guarda una serie, si fa una videochiamata o si scorrono i social sul divano, il sistema può abbassare la potenza per tenere la temperatura sotto controllo. La batteria al litio, certo, non dura per sempre: con gli anni perde capacità, e dopo due o tre anni l’autonomia spesso cala. Ma l’uso normale del telefono mentre è collegato alla presa, come ricordato dall’articolo di SlashGear, pesa poco rispetto ad altri fattori: calore prolungato, accessori scadenti, ricariche fatte in ambienti troppo caldi.

Calore e ricarica rapida: che cosa succede davvero

Il vero punto è il calore della batteria. Le celle agli ioni di litio lavorano bene solo entro certi limiti e soffrono quando restano troppo a lungo ad alte temperature. Per questo i produttori hanno inserito sistemi di gestione intelligente della ricarica: possono ridurre la potenza, fermare alcune attività o mostrare avvisi quando il telefono si scalda troppo. Con la ricarica rapida lo si nota di più.

Uno smartphone usato mentre è in carica, un gesto comune quando si parla di durata e salute della batteria.

All’inizio il caricatore manda più energia, poi il telefono la riduce man mano che la percentuale sale. Ecco perché passare dal 10 al 50% può essere veloce, mentre l’ultimo tratto verso il 100% va più piano. Se nel frattempo si usa il dispositivo, il sistema tende a scegliere la sicurezza, non la velocità. Un telefono appena tiepido non deve allarmare.

Se invece diventa scomodo da tenere in mano, mostra un avviso di temperatura o si spegne, meglio staccarlo e lasciarlo raffreddare. È la stessa indicazione che da anni compare nelle guide tecniche dei principali produttori, da Apple a Samsung, nelle pagine sulla salute della batteria.

Quando fermarsi: surriscaldamento, gaming pesante e ricarica wireless

Ci sono situazioni in cui conviene fare più attenzione. Un esempio classico: telefono in ricarica wireless, cover spessa, sole diretto e un gioco pesante aperto per parecchio tempo. Non serve immaginare casi limite. Basta un pomeriggio d’agosto, un tavolino all’aperto e una partita lunga a Fortnite o Genshin Impact.

A quel punto il rischio di surriscaldamento diventa più concreto. La ricarica wireless è comoda, ma meno efficiente del cavo: una parte dell’energia si perde tra base, cover e bobina interna del telefono, trasformandosi in calore. Per questo il retro può scaldarsi più del solito. Se però la temperatura sale troppo, la scelta più prudente è togliere il telefono dalla base e aspettare.

Anche il gaming pesante fa la sua parte: un puzzle, una chat o un video breve chiedono poco al dispositivo; un gioco 3D con grafica complessa mette sotto sforzo processore, GPU, schermo e rete dati. Se tutto questo avviene mentre la batteria si ricarica, la temperatura può salire. Quando il telefono rallenta, abbassa da solo la luminosità o segnala il surriscaldamento, il messaggio è chiaro: bisogna fermarsi.

Caricatori, cavi e buone abitudini: cosa conta davvero per la durata

Più che evitare sempre di usare il telefono quando è attaccato alla presa, conta scegliere caricatori certificati e cavi in buone condizioni. Accessori economici, danneggiati o senza controlli adeguati possono fornire energia in modo instabile e aumentare i rischi per batteria e componenti interni. Un alimentatore originale, o comunque di marca affidabile e compatibile con il telefono, vale più di molte piccole rinunce quotidiane.

Tra le buone abitudini per la batteria ci sono gesti semplici: non lasciare lo smartphone sotto il sole, non ricaricarlo su coperte o cuscini, togliere la cover se scalda durante una carica rapida. Anche evitare di tenerlo troppo spesso per ore allo 0% o al 100% può aiutare nel tempo, perché le batterie al litio soffrono quando vengono spinte a lungo ai limiti.

La regola finale è semplice: usare il telefono mentre è in carica va bene nella vita di tutti i giorni, se non diventa troppo caldo e se gli accessori sono adatti. Se è solo tiepido, funziona normalmente e non mostra avvisi, non c’è motivo di interrompere una chiamata o un messaggio. Se invece scotta, rallenta o si spegne, meglio staccarlo.