Tutte le qualità di un PC ma in versione mini: OFFERTISSIMA Amazon

Un mini PC è, a tutti gli effetti, un computer che, però, si presenta in versione mini con dimensioni ridotte e oggi, su Amazon, viene scontato del 30% il mini PC NiPoGi che viene venduto a 189€.

Maxi promo: 30% di sconto sul mini PC NiPoGi

Il mini PC NiPoGi AK1 PLUS è dotato dell’ultimo processore Intel Alder Lake-N95 a 12° generazione, che raggiunge una velocità massima di 3,4 GHz con 4 core e 4 thread e una cache L3 da 6 MB. Il mini PC integra 16 GB di RAM e un SSD ROM da 512 GB.

È possibile espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB aggiungendo un SSD / SSD M.2 da 2,5″, garantendo così ampio spazio per l’editing di immagini, navigazione internet, applicazioni broadcast e burocratiche. Supporta doppi monitor 4K a 60 Hz grazie alle 2 porte HDMI, permettendo di collegare contemporaneamente 2 display per operazioni multitasking più efficienti.

Con il WiFi dual-band 2.4G + 5G, la connessione è sempre stabile e perfetta per viaggiare. La porta Gigabit Ethernet da 1000 Mbps garantisce una trasmissione fluida e stabile. È inoltre dotato di Bluetooth 4.2 per connettersi facilmente a dispositivi come tastiere e mouse wireless. Con il supporto VESA, offre un ambiente d’ufficio ordinato e pulito.

Con dimensioni di ridotte e un peso di 391 g, il NiPoGi AK1 PLUS è piccolo ma potente, con 2 porte HDMI, 1 porta RJ45 e 4 porte USB, soddisfacendo diverse esigenze e risultando ideale per chi cerca un computer compatto e portatile.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto del 30% sul mini PC NiPoGi che viene venduto al costo totale e finale di 189€.

