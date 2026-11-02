Tutte le celebrità del settore tech seguono queste regole precise quando si tratta di usare gli smartphone

Il risultato non è un manuale buono per tutti. C’è chi vieta il telefono in camera, chi concede l’iPad solo in viaggio, chi usa il tempo davanti allo schermo come premio dopo libri, sport o gioco all’aperto. E c’è anche chi lo dice senza troppi giri di parole: qualche regola, ogni tanto, salta.

Il punto su cui molti si ritrovano è il sonno dei ragazzi. L’economista Emily Oster, fondatrice di ParentData e madre di due figli di 11 e 15 anni, ha spiegato che il problema non è lo schermo in sé, ma quello che può succedere quando entra nelle ore del riposo: “È facile finire a scorrere contenuti e restare svegli troppo a lungo”, ha detto, ricordando che capita anche agli adulti. Per questo, a casa sua, gli schermi non sono ammessi quando si dovrebbe dormire.

Sulla stessa linea c’è Scott Galloway, docente di marketing alla New York University e co-conduttore del podcast Pivot. In famiglia, ha raccontato, i figli non possono portare il telefono in camera di notte: i dispositivi restano a caricarsi in un’altra stanza. La ragione è chiara, quasi brutale: smartphone e app sono “progettati per creare dipendenza”, ha spiegato. E chiedere a un adolescente di resistere da solo, a mezzanotte, non è una grande strategia educativa. È un confine. Punto.

Anche David Reich, fondatore di Fambot, ha scelto una regola simile. La figlia maggiore ha avuto il cellulare a 13 anni, dopo un vero accordo familiare sull’uso responsabile, ma di notte il telefono resta fuori dalla camera. Dietro questa scelta, ha raccontato, c’è anche un’idea più ampia: insegnare autonomia. Muoversi da soli, prendere l’autobus, orientarsi senza affidarsi sempre a Google Maps o a una chiamata ai genitori.

Prima movimento, lettura e vita reale: quando lo schermo diventa una ricompensa

Per altri genitori, il punto non è solo dove usare i dispositivi, ma quando. L’attrice Tiffani Thiessen ha raccontato che in casa sua lo screen time arriva dopo il movimento: prima attività fisica, gioco, corpo in azione. Poi, semmai, tablet o tv. Nei weekend la regola si ammorbidisce, ma un limite resta. Una formula semplice, facile da capire anche per i bambini.

Smartphone e tablet messi da parte a tavola mentre la famiglia cena insieme, simbolo di regole sullo screen time.

La creator Ssonia Ong, madre di cinque figli, ha scelto una linea più rigida. Solo il figlio di 16 anni ha uno smartphone; quelli di 14 e 12 usano Apple Watch per chiamare o mandare messaggi a contatti fidati, senza accesso ai social. Nei giorni di scuola niente schermi durante la settimana. Nel weekend e in estate, invece, vale lo scambio: un’ora di lettura per un’ora di schermo. “Può sembrare insopportabile”, ha ammesso. Ma i figli sono impegnati tra nuoto, basket, progetti Stem e cucina, e così il divieto pesa meno.

Anche Nilay Patel, direttore di The Verge, usa regole molto pratiche per la figlia di 8 anni: iPad solo in cucina, sessioni di circa 30 minuti e niente giochi online con altri utenti, soprattutto su piattaforme come Roblox, di cui dice di non fidarsi sul fronte dei controlli parentali. Con la figlia parla anche di ciò che guarda. Lei, ha raccontato, a volte annuncia: “Sto guardando spazzatura!”. Non è la vittoria definitiva, certo. Ma almeno è un segnale di consapevolezza.

Viaggi, weekend e giornate difficili: le eccezioni che anche i genitori più rigidi concedono

Poi ci sono le eccezioni. Quelle che rendono le regole meno da manuale e più da famiglia vera. L’attrice Mandy Moore ha spiegato che durante la settimana i figli non guardano tv, mentre nel weekend lo schermo diventa una concessione. In viaggio, però, “saltano tutte le regole”: aerei, trasferimenti, giornate lunghe. In quei momenti, ha ammesso, conta anche arrivare a fine giornata.

La modella Nicole Williams English segue un criterio simile con la figlia: iPad consentito nei tragitti lunghi in auto, in aereo o quando deve prepararsi e non ha nessuno che possa aiutarla a intrattenere la bambina. “A volte bisogna accettare l’aiuto”, ha detto. Ai pasti, però, il dispositivo è vietato. E a casa la priorità resta su attività manuali, danza e socialità. Non una linea dura a ogni costo, ma una gestione caso per caso.

Per i Sprucewood Boys, Manny e Stephen, la domenica è invece il giorno lento della famiglia. Dal lunedì al sabato niente schermi prima che la figlia dorma, perché le ore insieme sono poche. La domenica, però, possono esserci film Disney in sottofondo mentre si gioca nella stanza dei bambini. Una piccola tregua domestica, senza sensi di colpa.

Dalle cene senza device al Tech Shabbat: le regole familiari che valgono anche per gli adulti

Molti esperti insistono su un punto: le regole funzionano meglio se valgono anche per i grandi. La giornalista scientifica Catherine Price, autrice di How to Break Up With Your Phone, ha raccontato di aver autorizzato la figlia, fin da piccola, a richiamare lei e il marito quando usano il telefono nei momenti in cui la famiglia ha deciso di non farlo, per esempio durante la cena. In questo modo, ha spiegato, il messaggio passa meglio: un rapporto sano con la tecnologia riguarda tutti, non solo i figli.

Lauren Jonas, responsabile Youth and Families di OpenAI e madre di tre figli, applica una regola essenziale: niente dispositivi a tavola. I pasti servono per parlare, non per guardare uno schermo. Lo stesso principio, ha aggiunto, guida anche il suo lavoro: la tecnologia dovrebbe aiutare l’apprendimento e le relazioni reali dei giovani, non prendersi tutto lo spazio.

La scelta più organizzata è quella della filmmaker Tiffany Shlain, che dal 2010 pratica con la famiglia il Tech Shabbat, una giornata a settimana senza schermi. All’inizio i figli erano piccoli; oggi una figlia lavora a New York e l’altra è all’ultimo anno di liceo, ma l’abitudine è rimasta. “Ridevamo di più, eravamo più connessi”, ha raccontato. Non una fuga dalla tecnologia, piuttosto una pausa fissa. E forse una delle poche regole che anche gli adulti riescono davvero a rispettare.