Tutta la STORICA qualità di Marshall nelle cuffie al 24% di sconto

Le cuffie Marshall Monitor II A.N.C offrono una cancellazione del rumore attiva avanzata, che elimina efficacemente i rumori di fondo, permettendoti di concentrarti completamente sulla tua musica. Con queste cuffie, puoi goderti fino a 30 ore di riproduzione senza fili con la cancellazione del rumore attiva attivata, garantendo un’esperienza d’ascolto prolungata senza interruzioni.

Progettate per il massimo comfort, le cuffie Marshall Monitor II A.N.C presentano una struttura ergonomica che le rende comode da indossare per tutto il giorno. Nonostante la tecnologia all’avanguardia, mantengono il design iconico di Marshall, combinando estetica classica e funzionalità moderna.

Un’altra caratteristica di rilievo è l’integrazione con l’assistente vocale di Google, che ti permette di ottenere aiuto mentre sei in movimento, semplicemente utilizzando comandi vocali. Questo rende le cuffie estremamente pratiche e versatili, adatte sia per l’ascolto della musica che per la gestione delle attività quotidiane.

Il design pieghevole delle cuffie Marshall Monitor II A.N.C le rende perfette per chi viaggia. Puoi facilmente piegarle e riporle nella borsa o nello zaino, portando con te un suono di alta qualità ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, un brand storico come Marshall vede le sue cuffie scontate del 24% per un prezzo finale, totale e completo di 225,99€. Un’occasione assolutamente da non perdere!