Tutta la qualità di Bose nella cassa scontatissima su Amazon: SVUOTATUTTO

Bose è un’azienda leader nell’ambito della produzione di dispositivi legati all’audio e alla realizzazione di dispositivi e devices del settore e oggi, su Amazon, la cassa Bose viene scontata del 29% e viene venduta a 119,95€.

Il diffusore SoundLink Flex di Bose rappresenta l’opzione ideale per godere di un suono coinvolgente ovunque tu vada, grazie alla sua portabilità e qualità audio impeccabile. Dotato di tecnologie avanzate e trasduttore su misura, offre un suono profondo, chiaro e coinvolgente, sia a casa che in viaggio.

La tecnologia proprietaria PositionIQ assicura una nitidezza ottimale del suono, rilevando automaticamente la posizione del diffusore per garantire una qualità audio ottimale, indipendentemente dall’orientamento o dall’ambiente circostante.

Certificato con standard di impermeabilità IP67, il SoundLink Flex è un diffusore impermeabile e galleggiante, ideale per le avventure all’aperto. Realizzato con materiali impermeabili e sigillato per resistere all’acqua, alla polvere e ai detriti, questo diffusore compatto è progettato per resistere a cadute, ruggine e corrosione, garantendo una durata nel tempo.

Il design portatile e compatto del diffusore lo rende facile da trasportare e maneggiare ovunque tu vada. Con una batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite cavo USB-C incluso, offre fino a 12 ore di autonomia per ricarica, garantendo lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. Questa cassa bluetooth Bose, dunque, è la scelta perfetta per chi cerca un diffusore resistente e dall’audio di alta qualità.

