Tuo figlio impazzirà di gioia: da Lidl la lampada più desiderata di tutti i tempi a meno di 20 euro

La scheda prodotto, pubblicata sul portale dell’insegna, la inserisce tra le proposte per attrezzature e accessori per bambini. L’idea è semplice: prendere una delle immagini più note dell’universo creato da Mojang, la spada di Minecraft, e trasformarla in una lampada da appoggio o da esposizione. Le informazioni sono poche, ma essenziali: colori selezionabili, misure contenute ed età consigliata dai 6 anni in su.

La proposta di Lidl si capisce al volo: una luce decorativa a forma di spada Minecraft, più adatta a creare atmosfera che a illuminare davvero una stanza. Sul sito viene indicata come “Luce della spada” e riprende lo stile a blocchi del videogioco, ormai riconoscibile anche da chi non gioca ma ha figli, nipoti o studenti che ne parlano di continuo.

È un prodotto a metà tra gadget da gaming e oggetto da cameretta. Non viene presentato come un gioco interattivo, né come una lampada da scrivania per studiare. Il suo posto naturale sembra un comodino, una mensola o l’angolo vicino alla console. È uno di quegli articoli che si comprano perché si riconoscono subito. E qui il richiamo visivo è, di fatto, il punto forte.

Prezzo e dotazione: cosa c’è nella lampada da 17,99 euro

Il prezzo indicato da Lidl Italia per la lampada-spada di Minecraft è di 17,99 euro. Una cifra da piccolo regalo, di quelli che possono finire nel carrello insieme alla spesa o essere scelti per un compleanno senza spendere troppo. Nella pagina prodotto, almeno nel testo disponibile, non vengono segnalati accessori particolari o funzioni avanzate oltre alla luce multicolore.

Una lampada decorativa a forma di spada in stile pixel, pensata per cameretta o angolo gaming.

La dotazione comunicata riguarda la struttura principale: una spada luminosa con base d’appoggio e più tonalità selezionabili. Non risultano invece dettagli su alimentazione, cavo, batterie o eventuale telecomando. Per questo, prima dell’acquisto, conviene dare un’occhiata alla confezione o chiedere informazioni in negozio. È un dettaglio pratico, ma conta. Soprattutto se la lampada deve essere sistemata subito sulla scrivania o sul comodino di un bambino.

Misure, base e colori: i dettagli da controllare prima dell’acquisto

Secondo la scheda online, la spada luminosa Minecraft misura 38,5 x 19 x 2,5 centimetri. La base, invece, è indicata in 12 x 12 x 2 centimetri. Sono misure da oggetto decorativo leggero: abbastanza grande da farsi notare in una cameretta, ma non così ingombrante da rubare troppo spazio su una scrivania già occupata da libri, cuffie, controller e piccoli oggetti.

Il dato più evidente riguarda i 9 colori selezionabili, che permettono di cambiare tono alla lampada in base alla stanza o al gusto del momento. La descrizione disponibile non chiarisce se il cambio colore avvenga con un pulsante sulla base, con un comando separato o in altro modo. Anche in questo caso, meglio verificare direttamente. Il punto certo, riportato da Lidl, è la presenza dell’opzione multicolore: un dettaglio che parla al pubblico gaming, abituato a luci RGB, tastiere illuminate e postazioni costruite come piccoli set personali.

Dai 6 anni in su: dove usarla tra cameretta, scrivania e spazio gaming

L’età consigliata per la lampada a forma di spada Minecraft è +6 anni. Una soglia in linea con un prodotto pensato per bambini già capaci di maneggiare oggetti decorativi con un po’ di attenzione. Dalla descrizione non sembra un gioco da usare a terra o da portare in giro: la presenza della base fa pensare a un uso stabile, su un piano, in un punto visibile della stanza.

Il pubblico di riferimento è facile da immaginare: bambini e ragazzi che conoscono Minecraft, famiglie in cerca di un regalo accessibile, ma anche adulti appassionati di videogiochi che vogliono aggiungere un oggetto riconoscibile alla propria postazione. In cameretta può diventare una luce serale; su una scrivania, più semplicemente, un richiamo a un mondo preciso. Cubi, pixel, avventure costruite blocco dopo blocco. E una spada che, questa volta, serve solo a fare luce.