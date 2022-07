Trust Ziva: Base di raffreddamento per far respirare il Mac

Con il caldo asfissiante di questi giorni, e nonostante una delle migliori dissipazioni termiche del mercato, anche il Mac boccheggia. Un riscaldamento eccessivo riduce l’autonomia e sul lungo periodo e incide pure sulla durata del portatile. Per fortuna, si può risolvere con l’economica Base di raffreddamento per laptop Trust Ziva. In offerta su Amazon a soli 6€ e spicci incluse spedizioni.

Se ti sembra che il tuo MacBook Air o MacBook Pro scaldino troppo, non ignorare il problema. Per quanto silenziose, le ventole che girano di continuo per raffreddare il processore consumano tantissimo, e ciò abbatte drasticamente l’autonomia del dispositivo.

Inoltre, con l’aumentare delle temperature, peggiora anche il fenomeno fisico dell’elettromigrazione, a causa del quale il processore invecchia molto più rapidamente; e superata una certa soglia critica, addio chip.

La soluzione però è semplice e per fortuna anche economica. Basta migliorare la circolazione dell’aria sotto al portatile, con un prodotto tipo il Trust Ziva. Si tratta di una base di raffreddamento per laptop fino a 16 pollici, con un’ampia superficie. La piastra superiore in metallo a rete ottimizza il flusso dell’aria, e previene il surriscaldamento del computer.

In più, la ventola è illuminata, e garantisce pure un bell’effetto. Il tutto ad un prezzo perfino più basso del solito, il che spiega perché è tra i gadget più venduti su Amazon in questo periodo. Acquista Trust 21962 Ziva – Base di raffreddamento per laptop con ventola illuminata a 6,90€.