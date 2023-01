Non siamo in periodo di Black Friday, di Cyber Monday, di Offerte Eslcusive Prime o di promo per il Natale. Si tratta semplicemente di… uno SCONTO CLAMOROSO del 53% sulla webcam 2K di Trust, la Taxon. Ebbene sì, oggi puoi acquistarla a soli 37,99 euro grazie alla super offerta che ti ho appena citato. Fossi in te, cliccherei in tempi record su “aggiungi al carrello”.

La Trust Taxon è una webcam davvero ottima e incredibilmente versatile. Supportando la risoluzione 2K QHD (2560 x 1440 pixel) e avendo ben due microfoni incorporati, è perfetta non solo per i meeting su Zoom, Microsoft Teams, Skype e piattaforme simili, ma anche per i content creator che vogliono condividere il proprio pensiero con il web (caricando video su YouTube, ad esempio) senza dover spendere chissà quale cifra.

La webcam è facilissima da utilizzare. Ti basta un collegamento USB e il gioco è fatto. Una volta lanciata l’applicazione che desideri usare, sei pronto/a a farti vedere e sentire. Il suo supporto è tutto nell’universal stand, che ti consente di piazzare la webcam sia sul monitor che sulla scrivania. A te la scelta insomma.

Con un obiettivo grandangolare (80°), la messa a fuoco automatica e il bilanciamento automatico del bianco, la webcam di Trust è perfetta per qualsiasi esigenza. E poi, con uno sconto del 53% è davvero difficile dire di “no”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.