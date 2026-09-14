L'allerta delle forze dell'ordine è chiara: se ti dicono queste frasi al telefono devi intervenire subito

Il meccanismo è subdolo: chi chiama prova a strappare un assenso vocale, magari un semplice “sì” o “ok”, per poi usare quella registrazione in tentativi di raggiro, furto di dati o attivazione di servizi mai richiesti. Un fenomeno segnalato da tempo anche da autorità straniere, come l’Fbi, e che colpisce soprattutto chi riceve telefonate da numeri all’apparenza normali, spesso con prefisso italiano. L’obiettivo è sempre lo stesso: approfittare di fretta, distrazione e fiducia.

La tecnica è semplice. Ed è proprio questo a renderla pericolosa. Si riceve una chiamata sospetta, si risponde, e dall’altra parte una voce — reale o registrata — fa una domanda pensata per ottenere una risposta immediata: “Mi sente?”, “È lei il titolare dell’utenza?”, “Parlo con il signor Rossi?”.

Secondo le segnalazioni raccolte dalle autorità, in quel momento lo scopo non è davvero parlare con l’utente, ma registrare una risposta breve, pulita, facile da riutilizzare. Gli investigatori che seguono le frodi telefoniche spiegano che quell’audio può poi essere inserito in passaggi poco chiari, magari insieme a dati già rubati altrove o raccolti durante la stessa telefonata.

Non tutte le chiamate moleste sono truffe, e non sempre il raggiro riesce. Ma oggi il confine è più difficile da vedere: call center aggressivi, robocall, voci sintetiche e numeri mascherati si confondono. E spesso ci si accorge del problema solo dopo.

Perché non dire “sì”, “ok” o altri consensi al telefono

Il consiglio ripetuto dalle autorità è chiaro: durante una telefonata da numero sconosciuto, meglio non usare parole che suonano come un consenso. Quindi niente “sì”, “ok”, “confermo”, “va bene”. Non perché una sola parola basti sempre, da sola, a far nascere un contratto valido — servono comunque controlli e passaggi precisi — ma perché può diventare un pezzo utile dentro una truffa più costruita.

Uno smartphone che squilla da un numero sconosciuto, simbolo delle truffe telefoniche e dell’invito a non dare consensi al volo.

Meglio rispondere in modo neutro: “Chi parla?”, “Per quale motivo chiama?”, “Non rilascio conferme al telefono”. Poi ci si ferma e si valuta. Se dall’altra parte insistono per avere dati personali, codice fiscale, indirizzo, coordinate bancarie o codici ricevuti via sms, il segnale è evidente. “Nessun operatore serio chiede password o codici di sicurezza al telefono”, ricordano da tempo le campagne della Polizia Postale. Vale per banche, società energetiche, gestori telefonici e piattaforme digitali.

Attenzione anche a confermare nome e cognome quando la chiamata arriva da un contatto non verificato: spesso i truffatori hanno già qualche informazione, presa da fughe di dati, annunci online o vecchie registrazioni. Cercano solo il tassello che manca. Magari ottenuto in un attimo, mentre si è in auto o in fila alla cassa.

Numeri italiani, contatti in rubrica e spoofing: così i truffatori aggirano la diffidenza

La Polizia Postale lo ha ricordato più volte: le nuove truffe puntano a superare la diffidenza verso numeri esteri o sconosciuti. Come? Con lo spoofing telefonico, cioè la falsificazione del numero che compare sullo schermo. Così una chiamata può sembrare arrivare da un prefisso +39, da una città italiana o perfino da un contatto già salvato in rubrica. È il dettaglio che può far abbassare la guardia.

Se sul display appare un numero italiano, o un nome familiare, molte persone rispondono senza pensarci troppo. A quel punto la voce si presenta come un operatore della banca, un tecnico del gestore, un addetto antifrode: “La stiamo contattando per un problema sul conto”, “c’è un accesso anomalo”, “deve confermare subito”.

Frasi studiate per mettere pressione e togliere lucidità. Le indicazioni delle forze dell’ordine sono nette: un numero che sembra affidabile non è una garanzia. Anche una chiamata da utenza italiana può essere manipolata. E se chi parla chiede di restare in linea, installare un’app, leggere un codice o spostare denaro “per sicurezza”, bisogna chiudere. Senza trattare.

Le regole pratiche per interrompere la chiamata e proteggere dati e conti

In caso di chiamata fraudolenta, la prima regola è non farsi trascinare nella conversazione. Si può chiedere il nome dell’operatore, l’ente per cui dice di chiamare e un riferimento ufficiale. Poi si chiude. A quel punto, se serve, si contatta direttamente l’azienda, la banca o il servizio interessato usando solo numeri presi dal sito ufficiale, dall’app o dai documenti contrattuali. Mai quelli forniti al telefono.

Non vanno comunicati codici OTP, password, Pin, dati della carta, Iban, credenziali di accesso o copie di documenti tramite chiamata o messaggio. Se si teme di aver dato informazioni sensibili, bisogna avvisare la banca, cambiare le password, bloccare eventuali carte e controllare i movimenti. Davanti ad addebiti non riconosciuti o tentativi di accesso, la segnalazione alla Polizia Postale va fatta subito, allegando numero chiamante, orario, screenshot e ogni dettaglio utile.

Anche gli smartphone possono aiutare: blocco dei numeri indesiderati, filtro antispam, silenziamento delle chiamate da sconosciuti e verifica in due passaggi sugli account principali. Non bastano a eliminare il rischio, ma lo riducono. La difesa più efficace resta la prudenza: se una voce sconosciuta chiede conferme immediate, meglio fermarsi. E non dire “sì”.