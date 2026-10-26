Truffa nel calendario di Google: con una semplice notifica prendono possesso del tuo dispositivo

E invece può essere il primo passo di una truffa informatica pensata per rubare credenziali, dati personali e, in alcuni casi, soldi dal conto corrente. Si chiama Calendar phishing, o Calphishing, ed è cresciuto negli ultimi mesi proprio perché passa da uno strumento che usiamo ogni giorno e che controlliamo spesso con meno attenzione rispetto alle email sospette.

Il meccanismo del Calendar phishing è semplice. Ed è anche per questo che funziona. L’utente riceve un invito a un presunto evento: una riunione, una scadenza bancaria, una comunicazione di servizio. L’appuntamento finisce direttamente nell’agenda digitale. Non nella posta in arrivo, dove molti ormai guardano con sospetto mittenti strani e link poco chiari. Nel calendario. Accanto alla visita medica, alla call delle 10.30, al promemoria per pagare una bolletta.

Secondo i ricercatori di Sublime Security, citati anche dalla stampa internazionale, gli attacchi di questo tipo sono aumentati del 1.216% tra luglio e agosto. Un numero che racconta una crescita molto rapida, anche se il fenomeno resta meno conosciuto rispetto al phishing via email o sms. Luke Wescott, ingegnere specializzato nel rilevamento delle minacce presso la società, ha spiegato che le app di calendario possono diventare “un canale diretto” verso l’utente, perché molti inviti vengono mostrati prima ancora che la persona abbia davvero scelto cosa fare.

Inviti automatici e piattaforme vere: così i truffatori aggirano le difese

Il punto debole, spesso, è nelle impostazioni iniziali delle app. Google Calendar e altri servizi possono aggiungere in automatico gli inviti ricevuti, anche se il destinatario non li ha ancora accettati. “I truffatori non hanno nemmeno bisogno che tu apra un’email”, ha osservato Wescott, riferendosi proprio al fatto che l’appuntamento può comparire in agenda senza un’azione esplicita. A quel punto la trappola è già lì, visibile.

Una notifica sospetta nel calendario sullo smartphone può nascondere tentativi di phishing e furto di credenziali.

C’è poi un altro aspetto, meno immediato. Alcuni gruppi usano piattaforme reali e molto diffuse, come Zoom o servizi simili, per inviare gli inviti falsi. Max Gannon, responsabile dell’analisi delle informazioni presso la società di cybersecurity Cofense, ha spiegato che questa scelta rende gli inviti più credibili sia per le vittime sia per i sistemi di sicurezza. Bloccare tutto, infatti, non è una strada praticabile: vorrebbe dire fermare anche riunioni vere, appuntamenti di lavoro, convocazioni scolastiche o visite mediche. Un filtro troppo duro finirebbe per creare altri problemi.

Link, password e conto corrente: cosa si rischia con un clic

Dentro l’evento falso, di solito, c’è un link. Può essere presentato come collegamento per confermare una prenotazione, verificare un account, aggiornare i dati di pagamento o aprire un documento condiviso. Una richiesta normale, almeno in apparenza. Magari scritta in modo frettoloso, ma infilata in un posto familiare: il calendario. Da lì l’utente viene portato su una pagina che imita quella di una banca, di un servizio cloud o di un portale aziendale.

Il pericolo principale è il furto delle credenziali di accesso: email, password, codici temporanei, dati bancari. Nei casi più gravi, se la vittima inserisce informazioni finanziarie o autorizza operazioni tramite sistemi di autenticazione, i criminali possono provare a svuotare il conto corrente o usare quelle credenziali per entrare in altri servizi. Secondo le prime analisi degli esperti di sicurezza informatica, il raggiro funziona anche perché punta sulla fretta. Una notifica arriva mentre si è in metropolitana, al lavoro, in pausa pranzo. Si clicca d’istinto. E basta quello.

Impostazioni da cambiare e gesti da evitare davanti a un invito sospetto

La prima regola è trattare ogni invito inatteso come una email sospetta. Se non si conosce il mittente, se l’evento sembra fuori posto o se contiene richieste urgenti, meglio non cliccare sui collegamenti e non seguire le istruzioni nella descrizione. Conviene fermarsi, controllare l’indirizzo del mittente e, se l’avviso riguarda una banca o un servizio online, entrare solo dal sito ufficiale o dall’app già installata. Mai dal link ricevuto.

Serve anche mettere mano alle impostazioni del calendario. Su Google Calendar, per esempio, si può scegliere di mostrare gli inviti solo se arrivano da mittenti noti oppure dopo una risposta esplicita via email. Una modifica semplice, che riduce il rischio di ritrovarsi appuntamenti indesiderati direttamente in agenda. Su Outlook è bene controllare le opzioni di gestione degli inviti e disattivare, dove possibile, l’aggiunta automatica degli eventi non confermati.

Attenzione, infine, a un gesto che sembra innocuo: rifiutare l’evento. In alcuni casi una risposta diretta può confermare ai truffatori che l’indirizzo email è attivo. Gli esperti consigliano di eliminare l’appuntamento o segnalarlo come spam, senza interagire con il mittente. Poi è meglio verificare che l’evento non sia rimasto sincronizzato su altri dispositivi, dal telefono al computer. Una precauzione piccola, ma nel Calphishing spesso la differenza la fa proprio quel minuto in più prima del clic.