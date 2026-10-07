Trucco Bluetooth nascosto: così lo sblocchi in un solo passaggio

Musica, video, annunci: tutto può arrivare a più cuffie senza dover collegare ogni volta un accessorio alla volta. La funzione era già comparsa su alcuni modelli, ma ora diventa più facile da trovare nelle impostazioni Bluetooth. In sostanza, il telefono si trasforma in una piccola sorgente audio condivisa. Una specie di radio privata, con nome e password.

Per avviare il Broadcast audio con Auracast su uno smartphone Samsung Galaxy aggiornato a One UI 8.5, il percorso è questo: si aprono le impostazioni, si entra in Connessioni e poi in Bluetooth. Da lì, nel menu con i tre puntini della schermata Bluetooth, compare l’opzione per il broadcast audio. A quel punto si può dare un nome alla trasmissione, scegliere una password e toccare “avvia broadcast”. Solo dopo gli altri dispositivi compatibili potranno collegarsi al flusso audio.

La procedura, secondo quanto riportato da Netzwelt, è stata resa più rapida proprio con One UI 8.5. Non serve un’app a parte, e non è una funzione nascosta per utenti esperti: è integrata nel sistema Samsung. Un dettaglio che conta, perché rende Auracast più alla portata anche di chi non passa il tempo a cercare opzioni avanzate del Bluetooth.

Silent disco dallo smartphone: perché non è il solito Dual Audio Samsung

La scena è facile da immaginare: una stanza, qualche amico, ognuno con le proprie cuffie, e un solo Galaxy che manda la stessa playlist a tutti. È qui che Auracast si stacca dal più conosciuto Dual Audio Samsung, la funzione che permette di inviare l’audio a due dispositivi Bluetooth nello stesso momento. Con Auracast, invece, il suono viene trasmesso all’esterno e può essere ricevuto da molti dispositivi abilitati, senza un collegamento diretto con ciascuno.

Uno smartphone con cuffie e auricolari sul tavolo, a rappresentare la condivisione dell’audio Bluetooth con più dispositivi.

La differenza tecnica si sente anche nell’uso pratico. Il Dual Audio resta comodo per due persone, magari in treno o davanti a un film sul tablet. Auracast, invece, guarda a situazioni più affollate: dalla silent disco in casa ai piccoli ascolti condivisi. “Distribuite cuffie Bluetooth agli ospiti e la festa può cominciare”, è il senso della ricostruzione del portale tedesco. C’è però un punto fermo: non basta avere cuffie qualsiasi.

Galaxy, Buds e Bluetooth LE Audio: chi può usare Auracast

La tecnologia Auracast si appoggia a Bluetooth LE Audio, lo standard a basso consumo pensato per migliorare qualità, consumi e gestione delle trasmissioni audio. Per ricevere il segnale, quindi, servono dispositivi compatibili con il protocollo Auracast: cuffie, auricolari, smartphone o altri ricevitori Bluetooth di nuova generazione. Nel mondo Samsung, tra gli auricolari citati rientrano le Galaxy Buds2 Pro e i modelli successivi.

Per gli smartphone, invece, la compatibilità dipende dalla presenza di Bluetooth 5.2 e dal supporto a Bluetooth LE Audio. Secondo le informazioni riportate da Nextpit e riprese nel materiale di riferimento, nella serie S sono inclusi i modelli dal Samsung Galaxy S23 in poi; tra i pieghevoli, dal Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4; nella fascia A, vengono indicati Galaxy A54 5G e Galaxy A55 5G. La disponibilità reale, però, può cambiare in base ad aggiornamenti software, Paese e firmware installato. Meglio verificare prima di darla per certa.

Auracast non è solo musica: palestre, aeroporti ed eventi

La condivisione audio Auracast non serve soltanto per ascoltare musica tra amici. Uno degli usi più immediati riguarda gli spazi pubblici. In palestra, per esempio, un televisore davanti ai tapis roulant potrebbe mandare l’audio a tutte le cuffie compatibili presenti in sala. Niente telecomandi contesi, niente altoparlanti a volume alto. Ognuno ascolta dal proprio dispositivo.

Lo stesso principio può valere per aeroporti, conferenze, musei, sale d’attesa ed eventi dal vivo, dove il flusso audio può aiutare a seguire annunci, interventi o spiegazioni. Per chi usa apparecchi acustici compatibili, il vantaggio può essere ancora più concreto: ricevere direttamente la voce di un relatore o le comunicazioni di servizio, con meno rumore di fondo.

Con One UI 8.5, Samsung non cambia la natura di Auracast, ma la rende più visibile e più vicina all’uso di tutti i giorni. E con One UI 9, secondo le prime indicazioni, lo streaming Auracast dovrebbe restare sulla stessa strada: meno abbinamenti, più audio condiviso.