Trova i tuoi oggetti OVUNQUE con il Localizzatore bluetooth Tile a MENO DI 20 EURO

In un mondo dove la vita quotidiana è sempre più frenetica, il Tile Localizzatore Bluetooth rappresenta una soluzione semplice e intelligente per tenere traccia dei tuoi oggetti più importanti. Ora, grazie a un’offerta esclusiva su Amazon, puoi acquistarlo a soli 18,79€, con uno sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. È l’occasione perfetta per chi desidera un aiuto affidabile per non smarrire più chiavi, portafogli, zaini e molto altro!

Tile Localizzatore Bluetooth: come utilizzarlo

Il Tile Localizzatore Bluetooth è progettato per essere un dispositivo piccolo, leggero e facile da attaccare o inserire in qualsiasi oggetto.

Una volta collegato, ti permette di rintracciare facilmente l’oggetto perso tramite l’app Tile sul tuo smartphone. Se l’oggetto è nelle vicinanze, puoi far suonare il Tile per trovarlo immediatamente.

Una delle sue caratteristiche più notevoli è la portata del segnale Bluetooth , che ti permette di localizzare gli oggetti anche a distanza. Inoltre, se l’oggetto si trova fuori dalla portata Bluetooth, puoi utilizzare la mappa nell’app Tile per vedere l’ultima posizione nota e avviare una ricerca.

In caso di oggetti smarriti, la comunità Tile entra in gioco. Quando un utente Tile passerà nelle vicinanze del tuo oggetto smarrito, riceverai una notifica anonima con la sua posizione aggiornata, aumentando enormemente le possibilità di ritrovamento.

Il Tile è dotato anche di una funzionalità bidirezionale . Non solo puoi trovare gli oggetti a cui è attaccato il Tile, ma puoi anche usare il Tile per trovare il tuo telefono, facendolo squillare anche quando è in modalità silenziosa.

Ad oggi il Tile Localizzatore Bluetooth è disponibile su Amazon a soli 18,79€ con uno sconto del 25%. Acquistalo ora e unisciti alla comunità di milioni di utenti Tile che ogni giorno trovano ciò che hanno perso, rendendo la vita quotidiana un po’ meno stressante.

