Troppe ore fuori casa? Il trucco che ti fa durare la batteria a lungo anche quando è quasi allo 0%

Il punto è non aspettare che il telefono sia quasi scarico. Bastano alcune impostazioni semplici, da attivare prima di mettersi in viaggio, per arrivare a destinazione con più margine.

L’errore più comune è aspettare l’avviso del 20%. A quel punto, spesso, è già tardi. La modalità risparmio energetico, presente sia su iPhone sia sui telefoni Android, rende di più se viene attivata subito: in stazione, al gate, appena saliti in auto. Insomma, quando la carica è ancora alta.

Su iPhone si chiama “Modalità basso consumo”, su Android di solito “Risparmio batteria”. Il risultato è simile: il telefono riduce alcune attività in background, alleggerisce il lavoro del processore e limita animazioni e aggiornamenti inutili.

Nell’uso quotidiano cambia poco, almeno per le funzioni che servono davvero. Si possono ancora usare le mappe, mandare messaggi, ascoltare musica e scattare foto. La differenza sta negli sprechi piccoli e continui, quelli che in cinque o sei ore pesano eccome. “Meglio partire prudenti che correre dopo”, ripetono spesso i tecnici nei negozi di telefonia. Detto così sembra banale, ma in viaggio è proprio questo il punto: il margine si costruisce prima, non quando la batteria è già in rosso.

Schermo, luminosità e tema scuro: le mosse che fanno davvero la differenza

Lo schermo dello smartphone è tra le parti che consumano di più, soprattutto quando la luminosità resta al massimo per leggere sotto il sole o vicino al finestrino. Abbassare a mano la luminosità, oppure lasciare attiva la regolazione automatica, può allungare subito la durata della carica. È un gesto semplice, quasi scontato, ma dopo un paio d’ore di viaggio si vede.

Ricarica dello smartphone con power bank durante un viaggio in treno, per arrivare a destinazione con più batteria.

Anche il tema scuro può aiutare, ma dipende dal telefono. Sui display OLED e AMOLED, ormai comuni nei modelli di fascia media e alta, i pixel neri si spengono e il risparmio è reale. Sugli schermi LCD, invece, il vantaggio è più limitato. C’è poi un’abitudine da tenere a bada: accendere di continuo lo schermo per controllare notifiche, orari o percentuale residua. Sembra poca cosa, ma ogni riattivazione consuma. Una pausa, anche dal telefono, può far durare di più la giornata.

Treni, aerei e zone senza segnale: quando conviene usare modalità aereo, Wi-Fi e 4G

Durante un viaggio in treno, tra gallerie, campagne e tratti con copertura debole, lo smartphone continua a cercare rete. Non si vede, ma la batteria ne risente. In queste situazioni la modalità aereo è una delle scelte più efficaci: blocca la ricerca del segnale e impedisce al telefono di sprecare energia tentando di collegarsi a celle lontane o instabili.

Lo stesso vale in aereo, dove la modalità aereo va usata nelle fasi indicate dalla compagnia e può restare attiva anche con il Wi-Fi di bordo, se disponibile. Basta riattivare solo il Wi-Fi, lasciando spenta la rete cellulare. Quando invece il segnale c’è ma il 5G va e viene, passare al 4G può ridurre i consumi senza penalizzare troppo navigazione, messaggi e mappe. Non è una rinuncia: è una scelta pratica.

Attenzione anche alle app. Molte continuano a lavorare in background, aggiornano contenuti, controllano la posizione o inviano notifiche anche se non vengono aperte. Prima di partire conviene dare un’occhiata ai permessi di localizzazione e lasciare l’accesso continuo solo a ciò che serve davvero, come navigatore o app di trasporto. Chiudere tutte le app a mano, invece, non sempre aiuta: iOS e Android gestiscono già la memoria e, in alcuni casi, riaprire un’app da zero può consumare più energia.

Power bank in viaggio: limiti in cabina e regole da controllare nel 2026

Una power bank resta la soluzione più sicura per non ritrovarsi con il telefono spento a metà giornata, soprattutto se sullo smartphone ci sono biglietti digitali, carte d’imbarco, documenti salvati e pagamenti contactless. Nel 2026, però, in aereo bisogna fare attenzione alle regole. Secondo le indicazioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), riprese anche dalle compagnie nelle proprie informative, le batterie al litio di riserva devono viaggiare nel bagaglio a mano e non in stiva.

Il limite più comune per le batterie esterne è 100 Wh senza autorizzazione preventiva della compagnia, anche se le regole operative possono cambiare da vettore a vettore. Alcune compagnie hanno anche introdotto restrizioni sull’uso delle batterie portatili in cabina durante il volo. Meglio quindi controllare il sito del vettore prima della partenza, non al banco d’imbarco, quando ormai c’è poco da fare. Un dettaglio pratico: una power bank da 10.000 o 20.000 mAh di solito rientra nei limiti, ma l’etichetta con capacità e tensione deve essere leggibile.

La scelta più prudente resta partire con lo smartphone carico al 100%, un cavo integro e una batteria esterna affidabile, evitando prodotti senza marchi chiari o con porte rovinate. In un viaggio lungo non servono trucchi complicati: bastano risparmio energetico, schermo regolato bene, rete sotto controllo e una power bank conforme. Poche mosse, fatte prima. E il telefono arriva a sera.