I MacBook di Apple sono perfetti (quasi) per tutto: sono macchine affidabili, prestanti e che mantengono il loro valore nel tempo. Tuttavia, bisogna essere onesti e ammettere che sul mercato ci sono altre proposte molto – ma molto – allettanti. Come quelle per il gaming, ad esempio, e sappiamo che tra i lettori di Melablog ci sono davvero tanti appassionati di videogiochi. Proprio per questo motivo voglio segnalarvi due ottimi laptop per lanciarsi in avvincenti partite con gli amici o in solitaria, e… una soluzione “bonus”.

HP Victus 16-e0003sl

A 899,99 euro ci si porta a casa un laptop con un rapporto qualità prezzo impressionante. Il Victus di HP con chip AMD Ryzen 5 5600H in questione ha uno splendido display IPS da 16,1″ FHD, 16GB di RAM DDR4, 512GB di archiviazione SSD NVME PCIe M.2 e… la Nvidia GTX 1650 da 4GB GDDR6.

È un portento, e puoi acquistare il laptop anche a rate, grazie al servizio di Amazon gratuito e senza costi nascosti: 12 rate da 75 euro.

HP OMEN 16-c0007sl

Qui alziamo un po’ l’asticella: l’OMEN 16-c0007sl vanta una display IPS da 16,1″ QHD con refresh rate a 165Hz, 32GB di RAM DDR5, 1TB di archiviazione SSD NVMe PCIe, una Nvidia RTX 3070 da 8GB GDDR6 e il chip AMD Ryzen 9 5900HX.

Venduto e spedito da Amazon, il costo in offerta di questo laptop è 1422,34 euro.

Samsung Galaxy Book Pro

Ed eccoci al “bonus”. Non è un laptop da gaming (ma non ci sono dubbi sul fatto che a qualcosa si possa giocare, magari con impostazioni medio-basse), ma è un’ottima alternativa ai MacBook. Oggi in particolare, dato che è in offerta a 696,67 euro (da 962,49 euro).

L’ultrasottile Samsung Galaxy Book Pro ha dalla sua un chip Intel Core i5 di undicesima generazione, un display AMOLED FHD da 13,3 pollici, 8GB di RAM e 512GB di SSD. La scheda grafica invece è una Intel Iris Xe Graphics.