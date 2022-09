Le chiavette USB? Servono sempre, anche più di una, da tenere lì nel cassetto, pronte per qualsiasi evenienza e necessità. A tal proposito, oggi ti segnalo un’offerta strepitosa (-37%) firmata SanDisk: su Amazon trovi il set da 3 chiavette USB 3.0 da 32GB a soli 19,60 euro. Un regalo praticamente.

Le chiavette USB SanDisk attualmente in promozione sono fino a 10 volte più veloci rispetto alle unità USB 2.0 standard. Ciò si traduce in trasferimenti di file – anche pesanti (GB) – in pochissimi minuti, se non secondi.

Non dovrai stare lì ad aspettare chissà quanto tempo per trasferire foto, video e documenti. Vai di taglia/copia e incolla, e attendi quei pochi secondi necessari per consentire alla tanto odiata barra verde di completare il suo percorso.

E poi ti ricordo che le puoi usare anche con i MacBook sprovvisti di porte USB-A (come l’ultimo Air, in offerta a meno di 1400 euro su Amazon). Ti basta un hub USB-C (come questo) e il gioco è fatto. Insomma, meglio non lasciarsi sfuggire questa offerta: tre pendrive SanDisk a meno di 20 è un proprio un affare.

