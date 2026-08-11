Se hai vecchie cuffie rotte non buttarle via, così puoi creare auricolari Bluetooth a casa

Se hai vecchie cuffie rotte, magari con il cavo andato ma gli altoparlanti ancora buoni, non è detto che debbano finire in un cassetto o tra i rifiuti elettronici. Un appassionato di fai-da-te, noto su Instructables come andrewwayneisbored, ha mostrato come trasformare in un pomeriggio, e con poca spesa, un paio di cuffie over-ear trovate a un mercatino in un modello Bluetooth, da usare senza fili e senza comprarne uno nuovo.

Il progetto: vecchie cuffie over-ear trasformate in Bluetooth

L’idea, ripresa da Lifehacker in un articolo firmato da Alan Henry, nasce da un bisogno molto semplice: avere cuffie utilizzabili sia in wireless sia con il classico cavo audio, senza spendere per un modello Bluetooth già pronto. Niente prodotto da vetrina, insomma.

Qui si parla di una modifica fatta in casa su un paio di cuffie chiuse, abbastanza robuste da poter essere aperte e lavorate dall’interno. Il risultato conserva l’aria un po’ vissuta delle vecchie “cans”, come le chiamano gli appassionati, ma aggiunge una funzione ormai quasi obbligata: la connessione senza fili a smartphone, computer e tablet compatibili. Serve però un minimo di mano. Non basta attaccare un adattatore al padiglione con un po’ di colla. Bisogna entrare nella cuffia, spostare fili, trovare spazio, pensare a batteria e interruttore. Lavori piccoli, sì, ma da fare con precisione.

Componenti necessari: ricevitore Bluetooth, fili e attrezzi di base

Il cuore della modifica è un piccolo ricevitore Bluetooth audio, economico e facile da trovare online, simile a quelli usati per rendere senza fili vecchi stereo o casse con ingresso analogico. Nel progetto originale veniva citato un ricevitore acquistato su Amazon, ma il punto non cambia: serve un modulo capace di ricevere il segnale Bluetooth e mandarlo ai driver delle cuffie attraverso collegamenti interni.

Poi servono fili sottili, stagno, saldatore, nastro isolante o guaina termorestringente, un piccolo interruttore e, se non è già dentro il ricevitore, una batteria ricaricabile adatta. Meglio avere anche un multimetro: come hanno fatto notare diversi utenti nei commenti a progetti simili, “un filo invertito fa perdere più tempo di quanto sembri”.

Conta molto anche la scelta delle cuffie. I modelli over-ear, con padiglioni larghi, danno più spazio rispetto agli auricolari o alle cuffie compatte. Se il problema è solo il cavo rotto e gli altoparlanti funzionano ancora, possono essere un’ottima base di partenza. Se invece i driver sono danneggiati, la modifica non può fare miracoli.

Dentro la modifica: padiglioni aperti, collegamenti e batteria

La fase più delicata è aprire i padiglioni senza rompere plastiche, clip o supporti interni. E qui ogni modello fa storia a sé. Nel lavoro pubblicato su Instructables, l’autore ha smontato un lato della cuffia, inserito il ricevitore Bluetooth all’interno e rifatto il percorso del segnale verso gli altoparlanti, pubblicando anche uno schema dei collegamenti. È il punto in cui il progetto smette di essere un semplice trucchetto e diventa una piccola modifica elettronica.

Il ricevitore va alimentato, quindi bisogna decidere dove mettere la batteria, come ricaricarla e come spegnere tutto quando non serve. Un interruttore esterno, anche molto piccolo, aiuta a risparmiare carica ed evita che il modulo resti acceso in borsa o sulla scrivania. Occhio però alla sicurezza: le batterie al litio, se usate, non vanno forate, schiacciate o collegate alla buona.

Chi non ha esperienza farebbe meglio a scegliere moduli già pronti, con circuito di ricarica incluso, oppure a farsi aiutare da qualcuno che mastica elettronica. Una saldatura fatta male può voler dire fruscii, audio solo da un lato o contatti ballerini. Capita spesso, anche nei lavori apparentemente puliti.

Uso quotidiano: Bluetooth o cavo, tra comodità e qualche limite

Il vero vantaggio è dare alle cuffie una doppia vita: modalità Bluetooth quando ci si vuole muovere senza fili, cavo jack quando la batteria è scarica o quando serve meno ritardo nell’audio. Non è un dettaglio da poco per chi guarda video, monta audio o gioca, perché alcuni ricevitori economici possono creare un piccolo scarto tra immagine e suono. La resa finale dipende da tre cose: qualità dei driver originali, bontà del modulo Bluetooth e pulizia dei collegamenti interni.

Non bisogna aspettarsi le prestazioni di cuffie moderne con codec avanzati, cancellazione del rumore e app dedicate. Però il senso del progetto è un altro: allungare la vita di un oggetto che magari sarebbe finito dimenticato o buttato. Per ascoltare podcast, musica in streaming o fare videochiamate informali in casa, può bastare eccome. E poi c’è quella soddisfazione molto concreta: rimettere in funzione un paio di vecchie cuffie con qualche componente, un saldatore caldo e un po’ di lavoro sul tavolo della cucina.