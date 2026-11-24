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Cambiare servizio di streaming musicale è una decisione sempre più comune, ma il timore di perdere anni di playlist curate con cura frena molti utenti. Se stai valutando di trasferire le playlist da Spotify a Lyra Music, la buona notizia è che esistono strumenti concreti per farlo senza ricominciare da zero, e l’intera operazione è gestibile direttamente dal tuo iPhone o iPad in pochi minuti.

Cos’è Lyra Music e perché vale la pena considerarla

Lyra Music è un’app musicale gratuita che si distingue per un approccio flessibile alla libreria personale. Non richiede un abbonamento per accedere alle funzioni principali: il modello è free con un upgrade opzionale a pagamento che sblocca qualità audio più elevata, senza però mettere dietro un paywall le funzionalità di base.

Rispetto a Spotify, Lyra punta sull’autonomia dell’utente: puoi importare musica da file personali, da servizi cloud come Google Drive, Dropbox, OneDrive, Yandex Disk e Box, e naturalmente dalle piattaforme di streaming più diffuse. Questo la rende una scelta interessante per chi vuole consolidare in un unico posto musica da fonti diverse.

Il metodo diretto: importare una playlist Spotify in Lyra

Il percorso più immediato per trasferire playlist da Spotify a Lyra Music non richiede né un account Lyra attivo né l’accesso a Spotify. L’unica condizione è che la playlist su Spotify sia impostata come pubblica.

Ecco come procedere:

Apri Spotify sul tuo iPhone e vai alla playlist che vuoi trasferire.

Tocca i tre puntini ( … ) e seleziona Condividi > Copia link .

) e seleziona . Apri Lyra Music e accedi alla sezione Libreria .

. Cerca l’opzione per importare o aggiungere una playlist esterna e incolla il link copiato.

Lyra leggerà il contenuto della playlist e la copierà nella tua libreria personale come nuova playlist.

Il processo è gratuito e non richiede autenticazione su nessuna delle due piattaforme. Vale la pena sottolineare che le playlist private di Spotify non sono importabili con questo metodo: prima di procedere, rendile pubbliche temporaneamente dalle impostazioni di Spotify.

Trasferire l’intera libreria con Tune My Music

Se hai decine di playlist o vuoi migrare anche i brani salvati, il metodo link-per-link diventa laborioso. In questo caso, Tune My Music è il servizio più indicato: permette di trasferire intere librerie musicali tra piattaforme come Spotify, Apple Music, TIDAL, YouTube Music, Amazon Music, Deezer e altre.

Il flusso di lavoro tipico con Tune My Music è questo:

Accedi al sito da Safari sul tuo iPhone o Mac e seleziona Spotify come sorgente.

Autorizza l’accesso al tuo account Spotify per leggere le playlist e i brani salvati.

Scegli le playlist da esportare — puoi selezionarle singolarmente o tutte insieme.

Esporta i dati in formato compatibile (solitamente un file con i titoli dei brani e gli artisti).

Usa il file esportato per ricreare le playlist su Lyra o su qualsiasi altro servizio supportato.

Tune My Music funziona via browser, quindi è accessibile da qualsiasi dispositivo Apple senza installare nulla. La versione gratuita ha limitazioni sul numero di brani trasferibili in una singola sessione, ma è sufficiente per librerie di dimensioni medie.

Musica offline e file personali: un vantaggio di Lyra

Una delle ragioni per cui molti utenti scelgono di trasferire la propria libreria su Lyra Music è il supporto nativo ai file audio personali. Se hai acquistato album in formato FLAC, MP3 o AAC nel corso degli anni, puoi importarli direttamente da iCloud Drive, Google Drive o Dropbox e ascoltarli offline senza limitazioni.

Questa funzione è particolarmente utile per chi ha una collezione di musica acquistata che Spotify non può offrire in streaming. Lyra diventa così un punto di raccolta unico per musica importata, playlist migrate e contenuti scaricati.

Cosa non si trasferisce e come gestirlo

Essere realisti aiuta a pianificare meglio la migrazione. La cronologia di ascolto e i dati di Wrapped rimangono su Spotify e non sono esportabili verso terze parti. Anche i podcast eventualmente seguiti su Spotify non rientrano nel perimetro di Lyra, che è orientata esclusivamente alla musica.

I brani salvati nella sezione Brani piaciuti di Spotify possono essere recuperati creando manualmente una playlist pubblica che li contenga, per poi importarla su Lyra con il metodo descritto sopra. Non è automatico, ma rimane gestibile.

Prima di disattivare Spotify, prenditi il tempo di rendere pubbliche tutte le playlist che vuoi salvare, eseguire il trasferimento con Tune My Music per le librerie più grandi, e verificare che i brani importati siano effettivamente disponibili su Lyra. Una migrazione fatta con ordine evita rimpianti successivi e ti permette di ritrovare subito la tua musica preferita esattamente dove te la aspetti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.