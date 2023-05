Trapano con schermo LCD a soli 109€ su Amazon: corri a prenderlo!

Sei alla ricerca del trapano avvitatore a batteria perfetto per i tuoi lavori domestici e professionali? Allora non perdere questa esclusiva offerta su Amazon! Il trapano avvitatore a batteria dal design elegante e dotato di schermo LCD è ora disponibile a soli 109,99€, con uno sconto del 15%. Affrettati a cogliere questa imperdibile occasione e porta a casa uno strumento indispensabile per il tuo kit di utensili!

Questo trapano avvitatore a batteria si distingue dagli altri grazie al suo design elegante e allo schermo LCD che ti permette di regolare facilmente la potenza.

Le principali specifiche tecniche includono:

Motore potente e affidabile : Il trapano è dotato di un motore brushless ad alte prestazioni, che garantisce una lunga durata e una maggiore efficienza rispetto ai motori tradizionali.

: Il trapano è dotato di un motore brushless ad alte prestazioni, che garantisce una lunga durata e una maggiore efficienza rispetto ai motori tradizionali. Batteria agli ioni di litio : La batteria da 18V assicura un’autonomia di lunga durata e una ricarica rapida, permettendoti di lavorare senza interruzioni.

: La batteria da 18V assicura un’autonomia di lunga durata e una ricarica rapida, permettendoti di lavorare senza interruzioni. Impostazioni di coppia regolabili : Grazie alle diverse impostazioni di coppia, potrai regolare facilmente la forza di serraggio e di avvitamento in base alle tue esigenze.

: Grazie alle diverse impostazioni di coppia, potrai regolare facilmente la forza di serraggio e di avvitamento in base alle tue esigenze. Schermo LCD : Lo schermo LCD ti permette di monitorare e regolare facilmente la potenza del trapano avvitatore, garantendoti un controllo totale su ogni progetto.

: Lo schermo LCD ti permette di monitorare e regolare facilmente la potenza del trapano avvitatore, garantendoti un controllo totale su ogni progetto. Mandrino autoserrante : Il mandrino autoserrante da 13mm consente una facile sostituzione degli accessori e un’ottima tenuta degli utensili.

: Il mandrino autoserrante da 13mm consente una facile sostituzione degli accessori e un’ottima tenuta degli utensili. Design ergonomico: L’impugnatura ergonomica e il bilanciamento del peso rendono questo trapano avvitatore confortevole da utilizzare anche durante i lavori più lunghi e faticosi.

Approfitta di questa offerta limitata su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore a soli 109,99€, risparmiando il 15%. Affrettati, perché le scorte sono limitate e non vorrai lasciarti sfuggire questa eccezionale occasione! Clicca sul link e acquista subito il tuo nuovo trapano avvitatore a batteria.

