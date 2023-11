Trapano a batteria Bosch: il must have per il FAI-DA-TE oggi è SCONTATISSIMO al 30%

In occasione del Cyber ​​Monday, Amazon propone un’offerta imperdibile per tutti gli appassionati di fai-da-te: il trapano battente-avvitatore a batteria Bosch UniversalImpact 18V è disponibile a soli 89,99€ , con uno sconto del 30 % sul prezzo originale.

È il momento ideale per aggiungere alla vostra cassetta degli attrezzi un prodotto di qualità superiore, approfittando di un’occasione unica post Black Friday. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Trapano battente-avvitatore a batteria Bosch: funzionalità e modalità di utilizzo

Il trapano battente-avvitatore a batteria Bosch UniversalImpact 18V è uno strumento versatile e potente, un vero e proprio alleato per ogni progetto di bricolage.

Con una velocità massima di rotazione di 1350 giri al minuto e alimentato da una robusta batteria da 18V e 2A , il trapano Bosch offre prestazioni eccellenti. La sua funzione 3-in-1 permette di avvitare, forare e forare la percussione con facilità.

La regolazione della coppia in 20 diverse posizioni garantisce la massima precisione su diversi materiali, dal legno al metallo, fino alla muratura. Il mandrino autoserrante da 10 mm semplifica la sostituzione della punta, rendendo il lavoro più fluido e meno faticoso. Inoltre, la confezione include un set da 32 pezzi di punta per avvitamento , oltre a trapani specifici per legno e muratura, il tutto racchiuso in una pratica valigetta.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di acquistare il trapano battente-avvitatore a batteria Bosch UniversalImpact 18V a un prezzo eccezionale di 89,99€ grazie ad un mega sconto Amazon del 30%. Che siate professionisti o amanti del fai-da-te, questa è l’occasione perfetta per arricchire la vostra attrezzatura con un prodotto di alta qualità, versatilità e durata. Aggiungilo al tuo carrello subito, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.