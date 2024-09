TP-Link: per una casa sempre più smart, ecco la lampadina intelligente ad un PREZZO STRACCIATO

TP-Link è un’azienda molto attiva e presente nella produzione di dispositivi tecnologici per la casa e oggi, su Amazon, la sua lampadina smart viene scontata del 47% e venduta a soli 7,99€.

Lampadina smart ad un prezzo mai visto

La lampadina smart Tapo L530E offre un controllo completo delle tue luci direttamente dal tuo smartphone o tablet, ovunque ti trovi, grazie all’app gratuita Tapo disponibile per iOS e Android. Senza bisogno di un hub, puoi collegarla facilmente al tuo Wi-Fi di casa e iniziare subito a gestire l’illuminazione.

Questa lampadina offre una vasta gamma di personalizzazioni. Grazie alla sua funzionalità multicolore, puoi scegliere tra 16.000.000 di tonalità, regolare la luminosità e la temperatura della luce per creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione. Dai vita ai tuoi spazi, che sia per rilassarti, studiare o creare un ambiente più dinamico.

Inoltre, la lampadina Tapo è compatibile con Alexa e Google Assistant, permettendoti di controllare l’illuminazione con semplici comandi vocali come “Alexa, accendi la luce” o “Ok Google, diminuisci le luci della camera”. È la soluzione perfetta per chi desidera una casa intelligente e senza interruzioni.

Con le funzioni di scenari e programmazione, puoi creare programmi di accensione e spegnimento automatici, adattando luminosità e colore in base alle tue esigenze. La modalità Assente aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, simulando la presenza in casa per scoraggiare i visitatori indesiderati. Infine, il suo fattore di forma A60 e l’attacco standard E27 rendono questa lampadina versatile e facile da installare.

Su Amazon, oggi, la lampadina smart TP-Link viene scontata del 47% e viene venduta al costo totale e finale di 7,99€.

