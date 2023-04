Supporta lo standard 802.11ac e offre velocità WiFi fino a 1,2 Gbps. Il router MR30G permette di configurare la banda da 2,4 GHz con segnale a 300 Mbps per una migliore penetrazione della parete e distanze maggiori mentre navighi in Internet o guardi la TV in streaming 4K. E se vuoi le prestazioni massime, ha anche i 5Ghz. Lo acquisti su Amazon a soli 29,99€.

Il router di TP-Link oggi ad un prezzi imbattibile: solo 29,99€ su Amazon

Un router tradizionale deve mettere in coda i tuoi dispositivi quando ci sono più connessioni contemporaneamente, causando congestione sulla rete. Tuttavia, con la tecnologia MU-MIMO, il router MR30G comunica con più dispositivi contemporaneamente e ciò consente di raggiungere velocità più elevate rispetto ai router CA standard, migliorando l’efficienza della rete.

Quattro antenne esterne ad alto guadagno da 5 dBi con strutture interne ben progettate aumentano notevolmente le prestazioni di trasmissione, coprendo più stanze. La tecnologia avanzata di Beamforming individua automaticamente i dispositivi wireless e crea connessioni wireless mirate e altamente efficienti, rendendo le connessioni più stabili.

Dotato di porte full gigabit che sono 10 volte più veloci delle porte Ethernet, l’MR30G trasferisce i dati a velocità vertiginose per garantire massime prestazioni durante le sessioni online. Collega i tuoi PC, IPTV e console di gioco a MR30G e non aver paura di perdere la qualità del segnale.

Segui semplicemente le istruzioni dettagliate sulla pagina web per la configurazione, bastano soli pochi minuti. Non è richiesta nessuna configurazione complicata. Approfitta ora dello sconto immediato e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime ricordati che hai diritto alla spedizione gratuita del prodotto.

