Tornano i libri di Harry Potter in versione inedita e saranno gratuiti: come averli online

Il tutto nel periodo del Ritorno a Hogwarts, mentre l’attenzione sulla saga cresce anche per l’arrivo della serie su HBO Max.

Per due mesi, il primo libro della saga, Harry Potter e la pietra filosofale, sarà disponibile gratis in versione audio su alcune delle piattaforme più usate: YouTube, Audible, Amazon Music e Spotify. L’iniziativa riguarda le letture in inglese di Stephen Fry e Jim Dale, due voci molto amate dai fan. Per molti ascoltatori fuori dal Nord America sarà anche la prima occasione per trovare su YouTube la narrazione di Dale, premiata negli anni e rimasta a lungo legata a mercati specifici.

L’ascolto, spiegano i promotori della campagna “La magia inizia qui”, non richiederà un abbonamento a pagamento. C’è però un aspetto da tenere d’occhio: la disponibilità potrà cambiare in base ai diritti di streaming regionali. In alcuni Paesi certe piattaforme potrebbero non essere attive, oppure mostrare un catalogo diverso. Per questo ai fan viene chiesto di controllare, servizio per servizio, se l’audiolibro sia davvero accessibile nel proprio territorio.

Più di 200.000 copie donate: scuole, insegnanti e associazioni al centro

La campagna non si ferma allo streaming. Secondo quanto comunicato dai promotori, saranno donate oltre 200.000 copie tra libri e audiolibri di Harry Potter, con particolare attenzione a scuole, insegnanti, biblioteche e realtà che lavorano per avvicinare più persone alla lettura. Negli Stati Uniti, Scholastic distribuirà 100.000 copie cartacee di Harry Potter e la pietra filosofale alle scuole, comprese quelle attive in comunità svantaggiate. Pottermore e Audible affiancheranno l’iniziativa con la distribuzione dell’audiolibro con cast completo a 100.000 insegnanti collegati ai Book Club.

In biblioteca, un lettore ascolta un audiolibro sullo smartphone accanto a libri cartacei e tessera: accesso digitale e prestito.

Nel Regno Unito, invece, Bloomsbury donerà copie cartacee del primo volume a enti benefici e organizzazioni impegnate nella promozione della lettura. Tra i destinatari indicati ci sono Read for Good, The National Literacy Trust, Give a Book, Sky, The Trussell Trust e Book Aid International. Anche qui Pottermore e Audible contribuiranno con donazioni equivalenti di audiolibri. L’obiettivo dichiarato è raggiungere lettori e ascoltatori che finora hanno trovato ostacoli economici, pratici o scolastici nell’avvicinarsi alla saga.

Biblioteche digitali senza attese: cosa cambia per eBook e audiolibri

Un’altra novità riguarda le biblioteche digitali, usate da chi legge con tessera bibliotecaria e app dedicate. Durante il mese di settembre, Pottermore rimuoverà temporaneamente le liste d’attesa digitali per tutti gli eBook di Harry Potter e per gli audiolibri a voce singola, in ogni lingua disponibile. In pratica, più utenti potranno prendere in prestito i titoli senza aspettare la restituzione virtuale di un’altra copia. Sembra un dettaglio tecnico, ma per chi usa spesso il prestito digitale può cambiare molto.

Di norma, nelle biblioteche online le liste d’attesa dipendono dalle licenze acquistate e dai limiti fissati dagli editori. In questo caso la sospensione temporanea serve ad allargare l’accesso proprio nei giorni del Ritorno a Hogwarts, l’appuntamento che ogni anno, il 1° settembre, richiama la partenza degli studenti dal binario 9 e ¾. Resta però necessario passare da canali legittimi e collegati alla propria biblioteca locale.

Per ascoltare gratis l’audiolibro in streaming, gli utenti potranno cercare Harry Potter e la pietra filosofale sui canali e sulle app indicate: il canale YouTube ufficiale di Harry Potter, Audible, Amazon Music e Spotify. Non servirà sottoscrivere un abbonamento. Prima, però, conviene verificare la disponibilità nel proprio Paese, perché le regole cambiano da piattaforma a piattaforma. Se il contenuto non compare, la causa potrebbe essere una restrizione territoriale.

Chi preferisce il prestito bibliotecario potrà invece passare dal sito della propria biblioteca locale o da app come Libby e BorrowBox, dove disponibili. Dopo l’accesso con una tessera valida, basterà cercare il titolo della saga, controllare la disponibilità e seguire le istruzioni per prendere in prestito l’eBook o l’audiolibro. Una procedura già familiare a molti lettori digitali, che in questo periodo potrebbe essere più rapida grazie alla rimozione delle attese. Per una volta, la porta d’ingresso a Hogwarts passa anche da una tessera di biblioteca.